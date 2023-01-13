本报记者 杨俊峰

安徽省合肥高新区南岗科技园依托示范区综合性国家科学中心成熟的人工智能、智能制造、区块链等创新优势，推动生产制造智能化、信息化、数字化，助推经济高质量发展。图为工人在南岗科技园内的安徽羲禾航空科技有限公司螺旋桨生产中心工作。

许庆勇摄（人民图片）

区块链技术作为数字经济时代的重要底层支撑技术之一，在推动数字产业化、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系中发挥着重要作用。近日，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）发布《区块链白皮书（2022年）》，提出区块链应用深度广度不断拓展。专家认为，区块链技术有助于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本等，是支撑数字经济发展的战略性技术，对推动高质量发展具有重要作用。

应用路径日益清晰

记者了解到，区块链技术可以在无需第三方背书情况下实现系统中所有数据信息的公开透明、不可篡改、不可伪造、可追溯，在数字货币、金融资产的交易结算、数字政务、存证防伪数据服务等领域拥有广阔前景。

2022年11月，内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院立案庭在对当事人申请司法确认的案件进行审查时，运用“区块链证据核验”技术对已上链存证的调解协议等材料进行核验，作出确认人民调解协议效力的民事裁定书，大大提高了诉前调解案件司法确认的效率，赢得了当事人好评。

据悉，2022年1月份至今，霍林郭勒市法院通过人民法院调解平台调解结案1445件，所有调解案件均已上链存证，其中司法确认的282件案件中，有200余件案件的调解笔录、调解协议等材料都是通过区块链存证技术核验方式进行的审查。

在司法领域的应用，只是区块链技术广泛应用场景的一个方面。根据《区块链白皮书（2022年）》，过去一年，区块链应用路径日益清晰，逐步形成实体经济数字化应用及数字原生应用两大模式。中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏认为：“在具体模式上，实体经济数字化应用聚焦数据可信存证流转，以区块链技术信任解决传统人际信任、制度信任中存在的风险难题，赋能行业数字化转型，应用多元化趋势明显。”基于区块链的应用模式创新层出不穷，部分应用已形成一定规模。

“应用区块链技术进行互相担保、互相公开和网络节点之间的互相联手，可实现以零信任为基础的数据交换。”中国工程院院士、机械工程专家谭建荣介绍，密钥分布、密码产生、身份认证也与区块链技术紧密相关，区块链技术能够实现网络个人信息数据更加安全可靠。

区块链技术在助力城市管理方面发挥作用。“基于区块链技术，所有数据可溯源，明确智慧城市产生的公开化数据和收益的关联关系，也明确了数据享有权、使用权等，有利于身份数字信息确权，提高城市管理的效率。”欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超说。

产业链条初步形成

随着数字经济时代到来，区块链与其他新一代信息技术交叉融合，其信任价值将被进一步激发，为“信任科技”积蓄能量。据了解，“信任科技”以构建数字化信任基础设施为目标，既是数字经济新时代对于数据要素全流程可信管理的必然要求，也是解决互联网数据要素权属和交易流通问题的重要创新。

《区块链白皮书（2022年）》数据显示，截至2022年，中国区块链企业数量超过1400家，产业园区超40个，各类行业性创新应用纷纷涌现，产业投资逐步向头部企业聚集，地域性规模效应逐步形成，新型基础设施建设正不断探索推进。经过多年发展，区块链技术产业总体进入稳定发展阶段。在防伪溯源、供应链管理、司法存证、政务数据共享、民生服务等领域涌现了一批有代表性的区块链应用。

业内人士认为，中国区块链产业链融通发展格局初步形成，产业链条上的供给主体从不同维度推动产业落地，与各行业融合发展。区块链人才支撑体系、配套支撑体系持续强化，不断夯实产业基础推动生态构建。区块链基础设施框架正趋于稳定，大规模可扩展性是未来发展重点。

(责编：袁勃、杨光宇)

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