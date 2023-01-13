原标题：新华三助力重庆银行入选2022年全国IPv6规模部署和应用优秀案例

近日，2022年互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用案例征集活动入选名单正式公布，重庆银行联合紫光股份旗下新华三集团，凭借“基于‘SD-WAN+SRv6’技术构建新一代城商行广域网”案例成功入选2022年全国优秀案例。

2022年IPv6规模部署和应用案例征活动在中央网信办信息化发展局与工业和信息化部信息通信发展司的共同指导下发起，参评对象汇集了各地企业、科研机构、高等院校、事业单位以及政府部门，覆盖网络和应用基础设施、行业融合应用、关键技术创新、网络安全保障等八大类别，最终共70个案例入选。

重庆银行与新华三集团联合申报的“新一代城商行广域网”案例，在一众申报项目中脱颖而出，入选“行业融合应用”细分类别的典型案例，进一步印证了新华三在IPv6领域的技术能力与实践，并对城商行金融数字化转型，建设新一代广域网起到了良好的示范作用。

“SD-WAN+SRv6”，构建新一代广域网

2022年初，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，强调要推动IPv6规模部署。随着各种政策的下发，IPv6迎来了全面部署期。

新华三集团助力重庆银行设计制定了“SD-WAN+SRv6”的技术演进方案，开展智能化IPv6网络的部署。该方案以IPv6为骨架、以SRv6为神经，以可视化为触手，以智能化路径决策机制为大脑，将SD-WAN（智能广域网）技术与SRv6（基于IPv6的分段路由）技术全面融合，通过部署SD-WAN控制器，完成跨数据中心核心网络设备与和广域网汇聚接入路由器集中纳管。在全国实现了线路资源一体化、部署快速化、管理精细化、运维智能化和网络敏捷化的技术升级，建成后策略部署速度提升一倍，通讯资源利用率提升50%，通讯线路成本降低约30%，成功探索了一条适于城商行IPv6技术发展的演进路线。

SD-WAN新趋势，助力金融数字化转型

步入金融数字化转型深水期，人工智能、大数据、云计算、物联网与金融科技深度融合，对金融机构的网络演进和转型提出了主动适应、随需而变的智能化要求，SD-WAN代表着未来网络演进的创新趋势，成为众多金融机构推动业务创新与转型的第一选择。

新华三集团的应用驱动网络AD-NET(Application Driven Network)始终以满足客户业务需求为先，基于场景持续演进。在广域网场景，云智原生的AD-WAN解决方案，围绕技术架构、业务体验、安全防控、运维管理、商业模式五大领域不断创新和探索，帮助客户构建支持云化部署、功能解耦化的SD-WAN网络。目前，新华三AD-WAN解决方案已助力众多金融行业客户打造了一张集“融合、分层、开放、智能”于一体的SD-WAN网络，赋予网络快速上线/变更、流量智能调度、可视化运维等新特性，实现广域网智能化。

未来，基于“云智原生”战略，新华三集团将为金融数字化转型和金融科技创新提供更高性能、高可靠、高业务保障、更智能的广域网能力，继续引领网络转型与重构步伐，激活数字金融新动能。

(责编：曹淼、李源)

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