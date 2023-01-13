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猪价短期内仍将低位震荡

黄俊毅
2023年01月13日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：猪价短期内仍将低位震荡

消费者在重庆市璧山区一家农贸市场选购猪肉。

新华社记者 王全超摄

1月11日，大连商品交易所生猪期货2303主力合约下跌4.74%。国家发展改革委发布的监测数据显示，1月3日至6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，下跌至三级预警区间。

猪价为何再度下跌？养猪行业盈亏情况如何？当前生猪供应形势怎样？未来猪价怎么走？带着这些问题，记者进行了采访。

猪价持续回落

“2022年生猪均价为19.05元/公斤，同比下跌8%，全国生猪价格呈现阶段性快涨快跌的特点。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对记者说。

从周价格来看，全国生猪价格阶段性快涨快跌特征明显。2022年1月第1周，全国生猪价格为16.59元/公斤，同比下跌53.9%，持续下跌至3月第4周12.52元/公斤后止跌企稳。

相应地，国家调控措施也在不断切换。

2022年3月，国家发展改革委开启第一轮冻猪肉收储，连续13轮收储，一直持续至6月，带动猪价回升，7月第3周生猪价格为22.51元/公斤。又经过3周短期回调后，猪价再次上涨，10月第4周涨至27.66元/公斤，同比上涨79.3%。其中，10月前3周同比涨幅均翻番。

随着猪价上涨至高位，自2022年9月中上旬开始，有关部门启动第一轮冻猪肉放储，至11月连续7次放储13.71万吨。农业农村部多次发布市场预警信息，引导养殖户及时出栏锁定利润。此后，猪价逐渐从高位回落。

受大猪出栏加快、腌腊消费需求下降、居家消费短期明显下降等影响，消费旺季需求清淡，近来猪价再次连续回落，特别是2022年12月中旬前后2周累计下跌近20%。12月最后一周回落至18.66元/公斤。

截至2023年1月第1周，全国生猪价格连续10周累计回落37.5%，从27.66元/公斤降至17.29元/公斤，部分主产区已经降至16元/公斤左右。

行业小幅亏损

根据国家发展改革委设定的预警机制，当猪粮比价低于6∶1时，发布三级预警；当猪粮比价连续3周处于5∶1至6∶1，或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到5%，或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅在5%至10%时，发布二级预警；当猪粮比价低于5∶1，或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到10%，或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅超过10%时，发布一级预警。

当前，全国猪粮比价仍徘徊在三级预警区间。朱增勇告诉记者，2022年全国猪粮比价平均为6.38∶1，较上年下降0.69点。

受猪价持续回落影响，2022年1月份猪粮比价开始下降，为5.42∶1，3月份为4.37∶1。受猪价下跌以及生产成本上涨双重挤压，全行业深陷亏损。从养殖成本来看，全球豆粕价格上涨以及玉米价格保持高位，带动饲料成本上涨。当时自繁自养和外购仔猪生产成本分别约为16.7元/公斤和14.2元/公斤。养殖场补栏一头15公斤的仔猪成本在300元左右。从养殖效益来看，自繁自养处于中度亏损。2022年3月底自繁仔猪出栏一头120公斤肥猪亏损超500元，而外购仔猪养殖场出栏一头120公斤肥猪亏损接近300元。

2022年4月份，全国猪价回升带动猪粮比价上涨，7月份涨至7.37∶1，进入全面盈利。9月份猪粮比价涨至2021年4月份以来高点，为8.79∶1。11月份受猪价回落影响，猪粮比价降至8.49∶1。12月份猪价大幅回落，猪粮比价降至6.93∶1。从全年收益来看，2022年自繁自养养殖户出栏一头120公斤的肥猪盈利约为300元。

然而，好景不长，由于近来猪价持续下跌，全行业再次进入小幅亏损状态，部分地区生猪价格跌至14元/公斤至16元/公斤，出栏1头120公斤肥猪平均亏损300元左右。

价格稳中有降

2022年12月31日，北京新发地农产品批发市场白条猪批发均价为21.25元/公斤，比12月1日的29.25元/公斤大幅下跌27.35%。

正常情况，价格下跌往往是因为供大于求，但从北京新发地农产品批发市场的统计数据来看似乎并非如此。2022年12月份，北京新发地白条猪日均上市量为1478.87头，比11月份的1593.63头下降7.20%，比2021年同期下降24.26%。

北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通告诉记者，2022年12月份前半月白条猪上市量降幅较大，主要原因是11月末，新发地市场猪肉交易大厅临时管控，影响了肉类销售，也影响了白条猪的上市量。12月初，白条猪的上市量最低时只有536头/日。中旬以后，商户基本上全员到岗，肉类交易快速恢复，白条猪上市量快速增加。到下旬，进入农历腊月，白条猪上市量一度冲高到2345头/日，上市量明显超过12月上旬及中旬。由于12月前半月的上市量环比降幅较大，虽然后半月上市量大幅增加，但是全月的日均上市量仍然不及11月份。因此，在近5年同期中，2022年12月份的日均上市量处于偏低的位置。

朱增勇表示，猪价下跌主要原因是消费低迷。同时，2022年国庆假期前后压栏、二次育肥的占比超过10%，这些压栏、二次育肥大猪在2022年12月中旬和2023年1月中上旬集中出栏，对全国猪价也造成冲击。2022年12月初和2023年1月初猪价未出现养殖户期盼的上涨，恐慌出栏放大了价格踩踏效应。

关于春节猪价走势，业内专家认为大概率是低位震荡。

从总体来看，全国生猪出栏量明显增加，猪肉供给充裕。年末生猪出栏量增加叠加近期部分省份冻猪肉储备投放，供需形势出现转折性变化。据农业农村部监测，2022年11月份全国能繁母猪存栏环比增长0.2%，达4388万头，已连续7个月回升。生猪季节性出栏高峰叠加前期压栏大猪出栏，2022年1月至11月份全国规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量达25448万头，同比增长7.9%，其中，11月份屠宰量2269万头，环比增长8.2%。

朱增勇预计，春节前猪肉价格总体稳中有降。2023年1月第1周猪肉价格连续10周下跌，累计下跌24.6%。近期生猪和猪肉价格仍然下跌，一方面是因为春节前集中出栏，另一方面是因为消费需求提振较缓慢。猪肉消费将迎来春节高峰，猪肉价格短期内仍将维持低位震荡，但在消费支撑下，猪价整体将稳中有降。

(责编：罗知之、陈键)
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