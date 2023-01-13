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信贷投放要适度靠前发力

陆 敏
2023年01月13日08:53 | 来源：经济日报
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原标题：信贷投放要适度靠前发力

近日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，明确要求各主要银行要合理把握信贷投放节奏，适度靠前发力，进一步优化信贷结构，精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。

会议为新的一年银行信贷工作划出重点，并在多个领域提出了明确具体的要求。有几个关键词尤其值得重点关注。

首先是“适度靠前发力”。“适度”就是要合理把握信贷投放节奏，要以遵循金融发展规律为前提，既不搞“大水漫灌”，又要满足实体经济合理有效融资需求。“大水漫灌”式，铺摊子、粗放式的刺激政策已经不适合进入新发展阶段的中国经济。

我国近年来持续深化金融供给侧结构性改革，在强调保持信贷支持力度的同时，更注重精准有力，更关注国民经济和社会发展的重点领域和薄弱环节。因此，此次会议提到的“进一步优化信贷结构”也更具有针对性，要在重点领域适度靠前发力，要引导更多金融资源进入薄弱环节。

其次是“有力的金融支持”。会议明确，要做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。

根据会议精神，既要有针对大型基础设施的长期持续投入，又要兼顾小微企业短平快的融资需求，还要结合各个产业发展情况，提供对科技型初创企业、转型类企业等有着不同需求主体的信贷服务。

金融支持要有力，就必须提高信贷资源配置效率，进一步改善信贷错配的情况，避免资金空转。目前，我国多数企业融资仍以银行信贷为主，银行等金融机构出于规避风险的需要，可能造成信贷资源重复投放，从而形成资源错配。如：一直以来存在的银行“垒大户”现象，银行通过将信贷资源向单一客户倾斜，从而在业务上实现收益最大化和降低风险的目的；而且“进城弃乡”现象依然存在，金融机构更注重发展城市业务，农业产业发展无法获得充分的信贷支持等。

“垒大户”现象的存在，一定程度上挤压了其他市场主体的信贷空间；信贷资源流向经济更发达的地区，客观上可能造成区域发展差距拉大。金融机构出于经济效益最大化的市场选择，实际上却可能造成信贷资源错配，同时也给整个金融体系带来一定潜在风险。

信贷投放要适度靠前发力，必须精准发力，同时更要提高效率。在信贷投放过程中，要避免资源错配的情况，一方面要强化监管引领，持续推动银行自身做出改变；另一方面还需要改变现有的融资模式，构建多层次的融资体系，进一步推动金融市场深化改革。

(责编：罗知之、陈键)
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