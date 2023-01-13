原标题：有效发明专利产业化率近40% 我国专利转移转化成效稳中有升

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科技日报讯 （记者操秀英）国家知识产权局近日发布的《2022年中国专利调查报告》（以下简称《报告》）显示，我国专利转移转化总体成效稳中有升，知识产权保护环境持续优化。

《报告》称，我国发明专利产业化率近五年稳步提高。2022年，我国有效发明专利产业化率为36.7%，较上年提高1.3个百分点。其中，企业发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3个百分点，较2018年提高3.1个百分点。

《报告》显示，大中型企业发明专利产业化率同比上升。2022年，国内大、中型企业发明专利产业化率分别为50.9%和55.4%，分别较上年提高3.8和0.8个百分点。国内龙头企业专利转移转化能力较强，带动我国发明专利产业化率不断提高。同时，高校发明专利转移转化水平较上年提升。2022年，我国高校有效发明专利实施率为16.9%，较上年提高3.1个百分点。高校发明专利产业化率为3.9%，较上年提高0.9个百分点。高校发明专利许可率为7.9%，其中，普通许可是高校许可的主要方式，所占比重超过六成，达到64.3%。转移转化机构建设等措施有效促进了高校专利转移转化水平提升。

《报告》显示，我国知识产权保护状况持续优化。专利权人遭遇过专利侵权比例处于历史低位。2022年，我国专利权人中遭遇过专利侵权的比例为7.7%，连续两年低于8%，这一比例低于“十三五”期间10%以上的比例，更显著低于“十二五”期间最高28.4%的比例。

《报告》表明，企业遭遇专利侵权后维权方式更趋多元。2022年，我国企业专利权人遭受专利侵权后采取维权措施的比例为72.7%，已连续四年保持在七成以上。企业专利权人在遭遇侵权后采取两种以上措施维权的比例为50.2%，较上一年度提高了1.9个百分点。此外，专利侵权高额度赔偿比例总体处于上升趋势。2022年，我国专利侵权诉讼法院判定赔偿、法院调解或庭外和解金额超过500万元的比例为7.0%，连续两年位于7%以上。

《报告》称，我国企业海外知识产权布局力度持续加大。2022年，被调查企业中预期继续加大海外专利申请力度的比例为8.3%，仅有2.1%预计会减少海外申请。

(责编：罗知之、陈键)

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