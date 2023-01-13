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银联国际推新春优惠提升跨境支付体验

2023年01月13日14:05 | 来源：中国银联
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原标题：内地与香港恢复正常通关 银联国际推新春优惠提升跨境支付体验

　　香港与内地日前实施首阶段“通关”，有序恢复人员往来。在香港，银联支付服务已实现受理全覆盖，当地居民也可凭本地发行的银联卡及港澳版“云闪付”在内地几乎所有商户进行支付。春节将至，银联国际还推出“用银联 纳百福——跨境支付选银联，尊享环球旅行福”优惠活动，低至55折，港澳大批商户参与。

　　近年来，粤港澳大湾区银联网络建设持续深化，港澳所有ATM、商户均受理银联卡，超10万家商户支持“云闪付”扫码支付，充分满足到访游客交通住宿，餐饮购物需求。港珠澳大桥、广深港高铁等主要跨境交通，香港港铁、龙运巴士、九龙巴士、新城巴等本地交通均已支持银联支付服务，旅客还可用银联卡在携程、Booking等OTA平台提前安排机酒。依托不断完善的受理网络，银联国际也将优质支付服务拓展到更多当地居民，港澳已累计发行3000万张银联卡、落地20余个银联标准钱包，这些产品具备“跨境通用”特点，为港澳居民本地、回内地及跨境消费提供便捷体验。

　　香港街头不少商户已贴出银联优惠信息欢迎到港游客。近期，银联国际联合大批商户推出春节活动，为消费者提供满额立减、礼品卡、消费礼遇等形式多样的优惠，覆盖零售购物、礼品美妆等丰富场景，新地商场、莎莎、卡莱美、百老汇、香港佛罗伦斯小镇等当地知名商户均参加此次活动。

　　除香港外，澳门银河、新八佰伴，泰国王权免税店、欧洲多地购物村也推出银联优惠活动，迎接到访国际客流。中国银行、建设银行、招商银行银联信用卡持卡人还有机会叠加享受消费金返还、笔笔立减等活动，最高可达10%。

(责编：曹淼、李源)
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