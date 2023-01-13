1月13日，中国人寿2023年工作会议在京召开。中国人寿集团党委书记、董事长白涛作题为《全面贯彻落实党的二十大精神 团结奋进开创高质量发展新篇章》讲话，集团党委副书记、总裁蔡希良作2022年度经营管理报告，集团党委副书记、监事长郭新双主持会议。会议总结2022年工作，部署2023年重点任务，奋力开创高质量发展新篇章。

统筹巡视整改和高质量发展取得较好成效

2022年，中国人寿集团合并营业收入站稳万亿平台，合并总资产、管理资产规模再创历史新高，寿险主业领先优势进一步巩固，个人养老金业务全面起步，一体化、数字化、综合化等重点领域改革取得实质性进展，一批历史性难题有序破解，公司综合实力迈上新台阶，改革发展进入新阶段。

推动巡视整改走深走实，以巡视整改推动高质量发展的拐点逐步形成。全面强化金融报国、保险为民，研究出台服务实体经济等指导意见，及时推出服务稳经济大盘23项举措，建立健全服务乡村振兴长效机制，2022年为经济社会发展提供风险保障约610万亿元，农业保险为2200多万农户提供保险保障近7700亿元，在办长期护理保险项目覆盖2700多万人。实体经济直接投资存量规模突破3.9万亿元，较年初增加近4000亿元，一批具有较大影响力的项目落地。市场领先地位持续巩固，集团合并总资产突破6万亿元大关（不含广发银行），广发银行营业收入、存贷款规模稳中有增，财险公司综合成本率有效改善，养老险公司企业年金净增管理资产规模超1300亿元。各板块结构更优、效益更好、业务更强的发展格局逐步形成。持续深化改革创新，召开首届改革发展研讨会，聚焦“数字化”“综合化”“新领域新动力”，着力找准破局的发力点和突破口，一批基础性制度不断完善，一批科技项目成功上线，企业文化体系更新升级等。防范化解金融风险，深入落实“偿二代”要求，持续优化全面风险管理体系。全面从严治党，加强党的领导，认真落实“两个责任”，加大作风整顿力度。

切实增强高质量发展的政治自觉思想自觉行动自觉

会议认为，要深入学习贯彻党的二十大精神，切实把高质量发展作为首要任务贯彻落实到经营管理全过程，深刻把握公司高质量发展五个规律性认识。关于政治责任和经济责任，努力在服务大局中厚植发展根基，把国家重大战略落实到产品服务上，切实把健康保险、养老第三支柱业务、长期护理保险、农业保险和责任保险等业务做优做强做大。关于规模和效益，必须坚持发展第一要务，强化市场对标，注重经营效益。关于合规和价值，必须牢固树立“风控合规创造价值”理念，切实提高合规管控刚性控制，持续加大基层机构违规治理。关于守正和创新，要坚守“保险姓保”，回归保障本源，勇于变革图强，敢于推陈出新，努力成为国内乃至全球对标学习的典范。关于当前和长远，既立足当前积极把握新变化新机遇，又着眼长远加强前瞻性布局和系统性筹划。

2023年工作思路和重点任务

会议指出，2023年，中国人寿要坚持稳中求进工作总基调，坚持金融工作的政治性、人民性，提升专业性，坚持发展第一要务，坚定不移推进改革创新，突出做好增价值、优结构，着力加强党建引领、加强干部管理、加强资源整合、加强创新驱动、加强品牌建设、加强风险防控，团结奋进开创中国人寿高质量发展新篇章，为建设世界一流金融保险集团奠定坚实基础，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。增价值就是要确保经营效益、业务价值、投资收益、公司市值全面增长；优结构就是要持续深化供给侧结构性改革，在新兴领域形成牢固竞争优势，加快培育面向未来的增长新动力。加强党建引领就是要坚持和加强党对金融工作的全面领导，坚定不移走中国特色金融发展之路；加强干部管理就是要锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部，激励敢担当、善作为；加强资源整合就是要着力建机制、搭平台，打通关键资源，推动实现互联互通、共建共享；加强创新驱动就是要加大改革创新力度，加快在数字化、一体化、综合化等领域取得系统性突破和标志性成果；加强品牌建设就是要着力塑造客户至上的品牌认知，提升中国人寿文化软实力，让中国人寿广受社会公众信任和尊重；加强风险防控就是要推进全面风险管理体系建设，着重做好风险防范化解，扎实推动“五虚”整治和消费者权益保护工作。

会议强调，各成员单位要紧紧围绕“一增一优六加强”，全力做到市场地位要稳、领先优势要稳，发展质量要进、深化改革要进。其中，保险板块要加快转型升级，在新领域拓展上引领行业；投资板块要持续提升投资能力，大力发展第三方资管业务；银行板块广发银行要深度融入集团、根植湾区，加快形成特色优势；其他板块要围绕延伸主业、服务主业，以自身高质量发展为集团整体价值提升贡献力量。

会议要求，2023年要重点做好六个方面任务：一是坚持以高质量党建引领高质量发展，二是加强干部管理使用，三是突破数字化基础设施，四是突破重点改革创新，五是突破业务新增长极，六是守牢安全发展底线。会议确定了2023年经营管理目标，部署了2023年六个方面经营管理重点工作：党建工作要呈现新气象，服务大局要展现新作为，康养业务要开创新局面，科技赋能要迈上新台阶，一体发展要激活新动能，风险防控要落实新要求。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组副组长、各部门主要负责人，以及在京各直属单位领导班子成员、高级管理人员在主会场现场参会。京外成员单位领导班子成员、高级管理人员、总部部门主要负责人及各省级机构领导班子在视频分会场参会。

(责编：曹淼、李源)

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