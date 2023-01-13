原标题：阿里巴巴与吉利宣布战略合作：扎根实体经济，共促数实融合

1月12日，阿里巴巴集团与吉利控股集团签署战略合作协议。吉利控股集团首席执行官李东辉、阿里巴巴集团首席市场官董本洪代表双方签约，吉利控股集团董事长李书福和阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇共同见证。

电动智能汽车已经成长为充满市场潜力的新赛道，也最能体现数字技术与制造业的深度融合。双方将立足吉利在智能电动出行领域的专业经验及阿里巴巴的数字化能力，在云计算和工业互联网、汽车智能化及智能出行、数智化营销、可持续发展等四个方面开展深入合作，共同输出智能汽车行业的全链路数字化解决方案，涵盖数字工厂、自动驾驶、智能座舱、工业互联网、出行业务、整车直销等从汽车生产到销售服务的全过程，联合打造汽车产业数字化新标杆，共同促进数实融合高质量发展，共建数字中国。

吉利控股集团致力于成为具有全球竞争力和影响力的智能电动出行和能源服务科技公司，一直专注实业，走科技创新之路，围绕电动化、智能化转型，在智能座舱、自动驾驶、共享出行等领域打造硬核科技生态，创造超越用户期待的智能出行体验。

阿里巴巴始终立足于用数字技术服务实体经济，助力各行各业提质增效。在云计算和工业互联网领域，阿里云将发挥技术优势，提高吉利旗下业务的算力使用效率，并与吉利研究院探索搭建智算中心，提升汽车智能化服务和人机交互体验。同时，与吉利旗下广域铭岛共同打造“汽车数字工厂”，探索基于云原生和数据驱动的新制造模式。

此外，天猫将发挥整合营销和消费者运营优势，更好支持线上整车消费。斑马智行、高德地图、阿里云还将服务吉利旗下汽车品牌的智能座舱、智能出行、车载生态。双方作为杭州亚运会的官方合作伙伴，还将在亚运会项目、减碳友好行动等可持续发展领域开展深度合作。

李书福表示：“中国汽车产业正在由‘电动化’上半场转向‘智能化’下半场，而支撑智能化转型的是一个能全面覆盖研发、制造、销售的数字化体系。吉利控股集团在这些领域长期探索，而阿里巴巴在数字化领域拥有丰富的经验和科技实力，吉利希望与阿里深度跨界融合创新，引领汽车产业数字化科技转型。”

张勇说：“我们一直致力探索和产业共成长的机会，吉利是中国汽车工业的重要见证者和参与者。我们希望和吉利一起，为中国智能汽车制造产业装上数字化新引擎，让数字经济和实体经济一起齐头并进。”

(责编：曹淼、李源)

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