人民网北京1月13日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春运第六天（1月12日，农历腊月二十一）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3823.7万人次，环比增长0.9%，比2019年同期下降50.2%，比2022年同期增长40.9%。

其中，全国铁路发送旅客680.2万人次，环比增长1.7%，比2019年同期下降35.2%，比2022年同期增长14.4%。公路发送旅客2976万人次，环比增长0.5%，比2019年同期下降51.2%，比2022年同期增长49.2%。水路发送旅客46.7万人次，环比增长12.3%，比2019年同期下降50.0%，比2022年同期增长22.6%。民航发送旅客120.8万人次，环比增长3.8%，比2019年同期下降33.4%，比2022年同期增长35.5%。全国高速公路总流量3319.1万辆次。其中小客车流量2630.9万辆次，环比下降2.1%，比2019年同期增长8.3%，比2022年同期增长16.6%。

为确保人民群众平安健康便捷舒畅出行，针对雨雪等恶劣天气，河北省交通运输部门全力做好春运交通运输防范应对工作。要求各地有关部门加强协调联动，强化天气监测预警，加强路网运行监测，全面提升应急保障能力，全力除雪保畅，切实做好春运旅客在途服务，保障煤炭、粮食、医疗等重点物资运输畅通，以高质量的防范工作成效维护春运交通运输形势安全稳定。

(责编：乔业琼、高雷)

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