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首都机场1月13日客流量将突破10万人次 21家中外航司恢复国际及地区航班运营

2023年01月13日16:27 | 来源：人民网
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1月13日首都机场客流量将突破10万人次。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京1月13日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，2023年春运期间，首都机场预计进出港旅客482.2万人次，日均12.1万人次；预计起降航班3.9万架次，日均970架次，预计1月13日首都机场客流量将突破10万人次。

首都机场运行控制中心运行管理主管冯立伟接受记者采访时表示，自春运首日以来，截至1月12日，首都机场已保障航班4600余架次、旅客55万人次，预计春节假期期间保障航班7000、旅客88万。

冯立伟表示，结合前期的预测和近期的运行数据来看，首都机场的客流量整体呈上升趋势，预计1月20日（腊月二十九）将迎来节前客流小高峰，全天进出港旅客约14.6万人次（航班1079班），1月27日（正月初六）为春运返程高峰，全天进出港旅客约14.2万人次（航班1080班）。

“在国际航班恢复方面，自1月8号以来，首都机场国际入境航班从 T3D 恢复到了 T2 和 T3E 常态化运行，第一入境点航班全部回归北京。”首都机场航空业务部航空发展主管苏增蓉告诉记者，目前，已有国航、海航以及国泰航空、汉莎航空、新加坡航空等21家中外航空公司积极恢复了在首都机场的国际及地区航班运营。

苏增蓉表示，从具体航线看，目前首都机场已经恢复一定规模的港澳台地区航线以及北美、欧洲、亚洲、非洲共23个国家的国际航线，周航班量达到180架次，恢复到疫情前8%的水平。

同时，首都机场国际通关便利化政策已恢复实施，包括24 小时过境免办、京津冀 144 小时过境免签和离境退税等政策，为国际旅客创造更好的出行体验。

苏增蓉指出，预计在2月份，首都机场还将迎来国际和地区客运航班量的进一步恢复，达到疫情前的20%以上。首都机场将持续做好国际和地区航班的恢复保障工作，与航空公司一起为旅客提供更优质的服务。

旅客在自助值机设备上办理值机手续。人民网记者 乔雪峰摄

记者从国航获悉，春运期间，国航计划安排航班58633班次，同比增长75.9%，其中国内航线投入增长明显，日均安排航班1445班次，同比2022年增加620班次。重点增投探亲返乡航线，满足回家过年刚性需求，通过安排加班，广州、深圳、成都、重庆、北京等地具有明显探亲返乡效应的16条航线航班量同比2022年增幅46%。同时保持旅游航线投入规模，优化旅游航线投入结构，对海岛、云南等热点旅游航线进行加班及结构优化。

国航地面服务部旅客服务中心高级副经理刘洋接受采访时表示，随着疫情防控政策的进一步优化，面对2023年春运客流量增长、人流密集、运行负荷增高等新的形势和变化，国航系统谋划春运期间安全运行、服务保障和疫情防控等工作，统筹各方专业资源和力量，加大运力调配和产品投放力度，科学精准做好春运疫情防控，全链条、各环节确保旅客安全顺利出行，扎实推进春运航空运输服务保障工作。

国航还推出一系列的便捷服务产品，进一步增强旅客的美好航空出行体验。国航和国铁集团联合推出空铁联运产品，可一站式购买空铁联运客票，开通30个空铁中转衔接城市，辐射京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝双城经济圈，重点覆盖北京、上海、成都、深圳、重庆、杭州、广州等国航快线城市，为广大旅客提供了“无缝衔接、中转高效”的地空出行体验。

此外，国航还结合冬季多发低温雨雪低能见度等天气特点，制定详细航班保障方案和应急预案，通过强化气象精准预报，严格航班放行标准，加强航班动态监控和信息通报，全力保障春运期间航班运行安全、平稳、顺畅。

冯立伟表示，由于春运客流量较平时会小幅增长，首都机场提醒广大旅客尽早出门抵达机场，尤其是早高峰时段，为值机手续和安检环节预留充足的时间，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等危险品。务必在出行前仔细确认航班所在的机场和航站楼信息，以免影响行程安排。

(责编：乔业琼、高雷)
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