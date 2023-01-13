人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，教育部致函市场监管总局，经全国高等教育自学考试指导委员会（以下简称全国考委）审议，同意将质量管理工程（专升本）、质量管理与认证（专科）增补列入《高等教育自学考试开考专业清单》。

据悉，全国考委将组织制定两个专业的考试标准规范，并指导各省（自治区、直辖市）自学考试部门开展专业开考和建设工作。按照教育部的有关规定，市场监管总局将充分发挥行业行政管理职能，组织中国计量大学、清华大学、北京航空航天大学、西安交通大学等高校以及全国工业工程类教学指导委员会、市场监管行业职业教育指导委员会等有关机构的专家，参与考试标准规范的研制工作，争取在2023年内开考。

市场监管总局质量发展局有关负责人表示，建设质量强国是党中央、国务院作出的重大决策部署，中央对大力培养质量专业人才提出明确要求，但我国目前质量专业应届毕业生每年仅1000多人，质量人才短缺成为制约我国企业高质量发展的突出短板，质量专业人才供给不足也是导致我国质量问题长期未能有效解决的重要原因之一，增设质量自考专业非常紧迫和必要。同时，目前我国质量专业具有较好的教学基础，质量专业的特性也适宜于成人继续教育，各省（区、市）有关高校积极响应并主动承担主考工作，各有关部门和企业大力支持，增设质量领域自考专业的条件已经成熟。在两个专业正式开考前，市场监管总局将会同教育部出台鼓励政策，加强宣传推广，推进质量专业自学考试取得良好成效。这项工作必将为建设质量强国、推动高质量发展发挥重要作用。

(责编：乔业琼、高雷)

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