人民网北京1月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，12日，全国打击侵权假冒工作办公室主任会议以视频方式召开，会议要求强化春节期间侵权假冒治理。

会议指出，2022年，按照党中央、国务院决策部署和全国打击侵权假冒工作领导小组安排，全国双打战线聚焦民生关注和社会关切，不断强化知识产权保护，严厉打击侵权假冒违法行为，取得显著成效，行政执法、司法保护、宣传引导、国际合作、社会共治深入推进，有效保护人民群众生命健康安全，助推创新型国家建设。世界知识产权组织发布《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名第11位，连续10年稳步提升。

会议强调，面对新机遇新挑战，要深刻认识打击侵权假冒工作对推动高质量发展、实施创新驱动发展战略、满足人民群众美好生活需要、推进高水平对外开放重要意义，切实增强做好打击侵权假冒工作责任感、使命感。

会议要求，各地、各成员单位要深入学习贯彻党的二十大精神，坚持目标导向，加强监管巡查，强化春节期间侵权假冒治理，协调推进打击侵权假冒绩效考核，全力以赴确保任务目标圆满完成；要加强对防疫药品用品、互联网领域、农村市场、进出口环节等监管执法，全面净化重点市场；要完善协同保护，推进社会共治，扩大宣传教育，拓展国际合作，踔厉奋发，积极作为，在新的起点上推动经济社会高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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