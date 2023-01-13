人民网北京1月13日电 （记者乔雪峰）“全国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中高铁从0.9万公里增长到4.2万公里，稳居世界第一。”1月13日，国家铁路局党组书记、局长费东斌在国家铁路局工作会议上表示，我国铁路迎来发展最快、最安全稳定的历史阶段，铁路网规模质量大幅提升，有力支撑国家重大战略。

从9.8万公里增长到15.5万公里

我国建成世界最大的高速铁路网

十年来，我国“四纵四横”高速铁路主骨架全面建成，“八纵八横”高速铁路主通道和普速干线铁路加快建设，川藏铁路全线开工，重点区域城际铁路快速推进，老少边及脱贫地区铁路建设加力提速，建成世界最大的高速铁路网，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、配置高效的铁路网络。

全国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中高铁从0.9万公里增长到4.2万公里，稳居世界第一。全国130多个县结束了不通铁路的历史，多个省份实现“市市通高铁”。复线率、电气化率分别达到59.6%、73.8%。路网覆盖全国99%的20万人口以上城市和81.6%的县，高铁通达94.9%的50万人口以上城市。

复兴号实现对31个省区市全覆盖

我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列

十年来，我国铁路客运周转量、货物发送量、货运周转量以及运输密度均居世界首位。复兴号奔驰在祖国广袤的大地上，实现对31个省区市的全覆盖，超七成旅客选择乘动车组出行。

客运服务市场化、便利化、信息化加速推进。基本实现电子客票全覆盖，世界规模最大的铁路互联网售票系统服务超7.2亿注册用户，“一票难求”的现象得到根本性改变。空铁联运、安检互认、在线选座、电子客票、网络订餐等措施使出行更便捷，适老化及无障碍功能改造持续推进，站车环境和服务质量明显改善。公益性“慢火车”每年运送沿线群众约2200万人。服务乡镇及以下的客货车站达到1300多个。

我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术水平世界领先，形成具有自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。复兴号系列产品涵盖不同速度等级、适应各种运营环境。国家铁路局支持开展341项课题研究，服务行政履职，推动铁路重点领域科技攻关。建立铁路重大科技创新成果库，累计评审入库成果1824项。推进铁路行业科技创新基地建设，两批次认定20个重点实验室和23个工程研究中心，有力支撑了铁路高质量发展。

铁路“走出去”成绩亮眼

中欧班列通达欧洲25个国家208座城市

记者从国家铁路局工作会议上获悉，我国铁路跨境互联互通取得新突破，中老铁路开通运营，中缅铁路、雅万高铁建设有序推进，中吉乌铁路、中尼跨境铁路可研工作全面启动，中泰铁路合作进展顺利，巴基斯坦一号铁路干线、中蒙俄铁路中线通道等项目积极推进。

亚吉铁路、蒙内铁路、匈塞铁路贝诺段等一批项目建成投产，技术装备出口全球100多个国家和地区。中欧班列辐射国内108座城市，通达欧洲25个国家208座城市，运输货物涉及5万多种品类，累计开行超6.5万列，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”，对推动复工复产、稳定国际供应链产业链发挥了重要作用。

西部陆海新通道发展成为对内覆盖我国中西部13个省区市92个站点、对外辐射包括东盟10国的107个国家（地区）319个港口的国际运输大动脉，是助力“一带一路”建设和RCEP框架下连接中国与东盟地区最快速、最便捷的通道。

此外，国家铁路局推进铁路法等法律法规规章制修订和规范性文件废改立，推动发布《铁路安全管理条例》，编制发布《铁路旅客运输规程》等15项规章。围绕高速、城际、市域（郊）、客货共线、重载等铁路建设运营需要，推进标准制修订，发布实施950余项国家标准和行业标准，形成涵盖装备技术、工程建设、运输服务三大领域的铁路标准体系，为保障运营安全、提高运输效能、提升铁路产品和工程质量、规范安全监管提供了重要支撑。

费东斌表示，2023年，国家铁路局将从推进加快建设交通强国重点任务、服务区域协调发展战略和区域重大战略、服务保障川藏铁路建设、服务全面推进乡村振兴、推动绿色低碳发展等方面服务构建新发展格局，保障国家重大战略实施。

突出系统治理、超前治理、源头治理、依法治理、协同治理，全力维护铁路安全稳定。推动提升运输服务质量，抓好保通保畅，发展多式联运，规范铁路运输市场秩序提升铁路运输服务保障水平。从积极融入交通运输大部制改革、持续推进“放管服”改革、推动铁路市场化改革等方面深化铁路领域改革。

从加快推进法律法规制修订、强化行政执法“三项制度”建设、加强铁路技术标准体系建设等方面加强法治政府部门建设，扎实推进依法行政。从推进关键核心技术攻关、加强科技创新平台建设、推动科技成果转化和产业化、强化创新人才支撑等方面大力推动铁路科技创新。

在巩固拓展铁路领域双边、多边和区域合作交流，积极推动铁路“走出去”重点项目，推动国际标准制修订，增强中国铁路影响力方面发力，加强国际铁路合作交流，服务高质量共建“一带一路”。

(责编：乔业琼、高雷)

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