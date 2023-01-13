本报记者 曲哲涵

中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

保持经济平稳运行，持续增进民生福祉，如何更好发挥财政职能作用？更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，如何实现财政可持续和地方政府债务风险可控？记者采访了财政部部长刘昆。

适度加大财政政策扩张力度，提升政策效能

记者：按照中央经济工作会议部署，2023年积极的财政政策要加力提效。请问这是基于何种考虑？“加力”将从哪些方面加？“提效”又将从哪些方面挖掘效能？

刘昆：积极的财政政策加力提效，体现了稳中求进的工作总基调，兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安。应对这些风险挑战，要求我们加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度。怎么加？我理解有三个方面：一是在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。

“提效”，就是要提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。

记者：近年来地方政府专项债券在支持经济社会发展、稳投资方面发挥了重要作用。请问2022年专项债落地使用情况如何？2023年，在推动解决“钱等项目”问题、提升资金使用效益方面有何考虑？

刘昆：地方政府专项债券，是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要手段。2018年以来，我们累计安排新增地方政府专项债券14.6万亿元。其中，2022年截至11月末，发行新增地方政府专项债券4万亿元，项目单位实际支出累计34298亿元，支持近3万个重点项目建设，着力补短板、增后劲、惠民生。

2023年，我们将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。

对于“钱等项目”问题，我们高度重视，将进一步压实地方政府主体责任，加强督促指导，推动解决项目储备不到位、质量不高等问题。

一是严格落实“资金跟着项目走”的原则，宁缺毋滥，坚决不“撒胡椒面”。

二是指导地方做好专项债券项目储备和前期工作，进一步提高项目储备质量，优先支持成熟度高的项目和在建项目。

三是加强项目实施进度跟踪，对专项债券资金下达项目单位后一年仍未实际支出的，调整用于其他项目或者收回，尽快形成实物工作量。

精准施策助企减负增能，支持保障兜牢民生底线

记者：中央经济工作会议指出，要注重围绕市场主体需求施策，大力提振市场信心。请问，2023年财政政策对此有哪些具体安排？

刘昆：中央经济工作会议强调，要从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。我国经济正处在“爬坡过坎”的关键时期。面对困难，稳定预期、提振信心尤为关键。

企业是推进高质量发展的重要载体，提振企业发展信心，对稳增长、稳就业意义重大。近年来，我们实施了一系列减税降费政策，政府收入做减法，让企业轻装上阵、提升活力，有效改善了市场主体预期。据统计，我国税收收入占GDP比重从2018年的17.4%下降至2021年的15%，在全球主要经济体中处于较低水平。特别是2022年实施大规模增值税留抵退税，全年新增减税降费和退税缓税缓费超过4万亿元，帮助企业渡过难关，留住青山。

2023年，财政部门将围绕市场主体需求，精准施策，助力企业减负增能，更好发展。

一是助企纾困。根据实际情况，对现行减税降费、退税缓税措施，该延续的延续，该优化的优化。同时，持续整治违规涉企收费。

二是激发活力。坚决落实“两个毫不动摇”，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面，对各类市场主体一视同仁、平等对待，优化企业发展环境。

三是支持就业。统筹运用财政政策工具，多渠道支持稳岗扩岗，帮助高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业。

记者：当前我国经济面临新的下行压力，再加上实施减税退税缓税，财政收支压力进一步加大。请问财政部将如何支持保障兜牢民生底线？

刘昆：习近平总书记指出，增进民生福祉是发展的根本目的。财政部门必须始终坚持以人民为中心的发展思想，把每一分钱都用到国计民生的关键处，切实保障和改善民生。

党的十八大以来，财政民生投入逐年增加。2012—2021年，国家财政性教育经费累计投入约33万亿元，全国一般公共预算卫生健康支出13.6万亿元、住房保障支出6万亿元，改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

2023年财政收支矛盾依然突出，但我们不会在民生支出上退步，将保持适当支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感幸福感安全感。

一是支持建设高质量教育体系。继续增加对地方教育转移支付规模。研究完善义务教育经费保障机制。支持地方加大普惠性学前教育资源供给，改善普通高中办学条件，落实学生资助政策。

二是提高医疗卫生服务能力。加大力度支持健全公共卫生体系，保障好疫情防控所需资金。适当提高居民医保财政补助标准。深化以公益性为导向的公立医院改革。

三是健全社会保障体系。深入实施企业职工基本养老保险全国统筹，积极推进多层次、多支柱养老保险体系建设，保障好因疫因灾遇困群众、老弱病残等特殊群体的基本生活。

四是持续改善生态环境质量。加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，积极推进国家公园建设。继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动发展方式绿色转型，涵养绿水青山。

五是坚决兜住基层“三保”底线。加大对地方转移支付，向中西部地区倾斜、向县乡基层倾斜。督促地方强化预算管理，腾出资金优先保障“三保”支出，促进基层财政平稳运行。

规范管理地方政府融资平台公司，防范地方政府债务风险

记者：中央经济工作会议要求，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。当前，社会各界高度关注地方政府融资平台问题。请问下一步财政部将如何加强地方融资平台管理，确保风险可控？

刘昆：中央经济工作会议明确要求，要更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险。财政部门坚持以“时时放心不下”的责任意识，加强政府债务管理，开“前门”、堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

截至目前，全国政府债务余额占GDP的比重，也就是通常所说的负债率，低于国际通行的60%警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。

规范管理地方政府融资平台公司，是防范地方政府债务风险的重要内容。财政部对此高度重视，主要做了三方面工作：

一是持续规范融资管理，严禁新设融资平台公司。

二是规范融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩。

三是妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离其政府融资职能，防止地方国有企业和事业单位“平台化”。

下一步，我们将进一步打破政府兜底预期，分类推进融资平台公司市场化转型，推动形成政府和企业界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制，促进财政可持续发展。

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)

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