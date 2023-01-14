人民网北京1月14日电 （记者李栋）眼下，各类商品进入春节消费旺季，全国各地猪肉价格却遭遇春节“挡”，批发零售价格均出现大幅度下降。肉价旺季不“旺”原因何在？业内人士表示，消费端供大于求是主要原因，建议养殖户（场）要合理安排生产经营节奏，不恐慌性出栏，保持生猪产能基本稳定。

“猪肉现在才9元/斤，趁价格便宜可以多采购一点过年备用。”在北京市朝阳区的一家大型超市，售货员对前来置办年货的顾客说，“相比最贵的时候22元/斤，现在的价格跌了一半有余。”

猪肉价格的下跌反映到统计数据上最为明显。据农业农村部畜牧兽医局的统计数据显示，今年1月份第1周全国生猪平均价格17.29元/公斤，比前一周下跌7.3%。全国30个监测省份生猪价格全部下跌。西南地区生猪平均价格18.43元/公斤；东北地区较低，为15.90元/公斤。

传统的消费旺季，猪肉价格缘何坐上“滑梯”？农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇表示，对于本轮猪肉价格的先涨后跌，供大于求是主要原因之一。

朱增勇介绍，2022年10月中旬后，生猪供给由少增多，养殖户对生猪出栏积极性明显提升，二次育肥带动大体重猪出栏占比明显提高。

“排骨17元/斤，五花肉13元/斤，比前一个月下降5元/斤左右。”在北京新发地市场，猪肉商户杨琴对价格下跌的幅度之大深有感触。

北京新发地市场分析师刘通对此表示，北京猪肉价格从2022年6月下旬出现上涨，10月份达到高点，12月份价格明显下降。数据显示，2022年12月份，新发地市场白条猪批发的加权平均价是24.07元/公斤，比11月份下降19.87%。

对于价格下降原因，刘通分析，当前市场毛猪供应比较充足，从 2022年12月份开始，二次育肥的毛猪与正常育肥的毛猪同时出栏，相继进入市场，出现了阶段性供应充足或者过剩的状态，肉价大幅下降也在情理之中。

几家欢乐几家愁。猪肉价格的大幅下跌对养猪户（场）和加工企业都不是一种好现象。在养殖端，受猪价下跌以及生产成本上涨双重挤压，养殖户（场）亏损面扩大。业内人士分析：“从养殖成本来看，豆粕玉米价格保持在高位运行，带动饲料成本上涨，是造成亏损的重要原因之一。”

在加工端，肉类屠宰企业的感受也同样明显。“现在每天收购量在5000头左右，和去年相比每天多了1000头左右，养殖户（场）二次育肥的出栏量比较大。”北京房山区一屠宰企业负责人介绍。

据业内人士介绍，由于近期猪价持续下跌，全行业再次进入亏损状态，部分地区生猪价格跌至14元/公斤至16元/公斤区间。“以出栏肥猪均为120公斤计算，养殖户（场）平均亏损300元左右。”

2023年，猪价是否还会持续地位运行？朱增勇预计，春节前猪肉价格总体稳中有降。2023年1月第1周猪肉价格已连续10周下跌，累计下跌24.6%。

“近期生猪和猪肉价格仍然下跌，一方面是因为节前集中出栏，另一方面是因为消费需求提振较缓慢,猪肉价格短期内仍将维持低位震荡。”朱增勇说。

春节是我国重要节日，也是居民消费旺季。日前,国家发改委召开会议，听取业内专家和部分市场机构意见。业内人士建议，养殖户要合理安排生产经营节奏，不恐慌性出栏，保持生猪产能基本稳定。

“同时，国家相关部门将继续紧盯市场供需和价格动态，必要时采取收储等储备调节措施，促进生猪市场长期健康发展。”国家发改委相关负责人表示。

(责编：王震、吕骞)

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