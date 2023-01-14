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圣象集团：2022年地板累积销量突破9亿平方米 用户规模达2500万

2023年01月14日09:40 | 来源：新华网
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原标题：圣象多维发力破局 走出高质量发展新高度

圣象集团是A股唯一一家地板上市公司-大亚圣象的全资子公司，已深耕木地板行业28年。多年来，圣象始终以前瞻性的思维与战略布局引领发展，并持续抢占地板的市场份额。得益于圣象在战略端、价值端、产业端、市场端四个维度的协同发展，2022年圣象地板累积销量突破9亿平方米，用户规模已达2500万。

战略端：向高质量发展新高度迈进

多年以来，圣象坚持走绿色环保、对环境友好的高质量发展路线。在圣象2023年度发布会中，圣象集团董事长明确提出，圣象未来将围绕以木为核心的产业集群，朝着以科技为引领的绿色环保、高质量发展道路前行。

圣象高质量发展的第一个维度便是通过科技手段和数字工具的运用，系统地将低碳、节能、绿色生产方式，融入到产品原料开发、生产、销售和服务的供应链体系之中。

比如，圣象十分注重生产源头的环境保护和整体绿色产业链的搭建，不断降低碳排放强度，用更加生态的生产、运输、取材方式和技改降低能耗，利用清洁能源、绿色能源，取代常规能源，制定企业降低碳强度以及碳达峰目标计划。2022年9月，圣象获批“碳足迹国家创新联盟副理事长单位”；同年11月，圣象地门墙柜全品类顺利通过FSC森林认证中的产销监管链认证，从原木的运输、加工到流通整个链条均得到严格鉴定与认可。

圣象高质量发展还体现在产品生产方式的技改、优化方面，圣象也在不断改善制造工艺，进行新型绿色能源的工厂改造，让生产工艺更加节能，新型产品对环境更加友好。

圣象高质量发展的第二个维度是通过参与一系列生态保护、科研等绿色项目，提升全社会对高质量发展、绿色发展的参与度。譬如借助“812世界大象日”，圣象长期开展云南亚洲象基因组研究公益平台项目，持续开展“保护母亲河——长江绿色邮局”项目，以及已经持续12年的圣象“绿校园”公益行动……

由此可见，圣象基于战略层面出发，通过新科技、新材料、新品类实现绿色高质量发展，并从以往的高速规模发展转向价值、绿色和科技发展的全新方向转变。

价值端：以趋势为基点，以设计为核心，以整装为全新价值表现方式

《2021中国家装(整装)行业趋势报告》显示，消费者对家装产品的需求已不仅仅满足其基本使用功能，而是更加关注房屋空间的整体设计和风格统一，整体解决方案式的产品和服务逐渐成为市场主流。

圣象敏锐洞察到这一消费趋势变化，积极开展全新的布局。圣象将“作地面丰富的供应商”为目标，旨在为用户提供系统、整装的解决方案，围绕客户的整装需求，提供地门墙一体化的解决方案。利用产业链优势来实现供给侧创造的解决方案。圣象以独具优势的设计力为背书，整合了大亚圣象的地、墙、门等全系产品，为用户带来量身定制的一站式家装解决方案。

基于家装消费需求新趋势，圣象以“设计”激发消费延伸的活力，以“整装解决方案”全新价值体现方式，实现了从单品产品向家居空间服务商的转变。圣象用产品组合+服务、设计+解决方案的一体化方案赢得年轻消费者的关注与喜爱的同时，也探索出了一条全新的高质量增长路径。

产业端：发挥绿色产业链优势，品类创新优势凸显

圣象在产业端发挥绿色产业链战略优势，发挥供给侧创造新场景、新需求的优势，带动消费升级，实现消费升级系统性的优势。

创新是高质量发展的第一动力，圣象利用创新不断为产品赋能。通过持续的技术革新、创新升级，圣象一次次用稳定输出的产品实力，始终保持着在木地板和人造板赛道上的独特优势。

一是强大的研发创新实力。圣象一直注重研发创新，已先后先后设立博士后科研工作站、省级技术中心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，并与国内各大知名林业高校共建了中国木业产学研科创平台。研发投入也不断增长，数据显示，截至2022上半年，圣象研发投入6847.86万元，同比增长4.5%。而且，圣象的研发创新实力，从圣象发布的敦煌联名的艺数敦煌系列、冻颜2.0科技、石墨烯导热专用地板膜等2023年度新品中也可见一斑。

二是绿色节能优势明显。圣象全系列产品已陆续通过“无醛添加认证”“国家孕婴网孕婴产品绿色通道推荐产品”“中国环境标志产品认证证书”等绿色认证。圣象在绿色领域持续加大研发投入，加大新型品类的市场推广力度，让广大用户真正能够“用得上、用得起、用得好”绿色节能产品。

三是打造全维度健康体系。圣象推出327全维度健康（3大安全体系、2大独立评价认证体系、7项健康把控指标），让圣象木地板产品成为用户的安心选择。此外，针对家居木制品，圣象提出三个维度的健康标准方向，即至高甲醛释放限量标准、重金属及TVOC有害物质限量标准、抗菌防霉自清洁主动健康标准，圣象产品在健康安全性上也有了更大的突破。

四是全品类发展。针对地板赛道，圣象一方面保持对细分品类的深耕，在既有的强化、艾斯本、康逸、实木地暖等传统产品的基础上，力拓新品类，比如增加圣象柔石、户外时光木、地面装饰材料等空间延伸产品，以及运动地板、通路定制等新品类及专属定制产品，丰富产品品类，满足更多功能性需求。

市场端：顺应消费升级趋势

当下，年轻一代消费者逐渐成为市场主力人群，为家居家装消费市场发展带来了前所未有的新机遇和新活力，也引领了新的消费趋势。实际上，圣象向绿色高质量发展战略升级，正是顺应了如今行业的消费升级趋势，着力满足年轻消费群体个性化、多样化、高品质消费需求的同时，也抓住了时代造就的新趋势。

为迎合消费群体的年轻化、个性化转变，圣象在品牌层面也在向年轻化、潮流化方向发展。圣象与中国乒乓球运动员冠军孙颖莎、陈梦、王曼昱进行了合作，通过和奥运冠军组合开展“潮玩乒乓”、助力直播间等活动，持续推进品牌年轻化升级，并借助新媒体平台输出关于美好生活的内容，以更具温度的鲜活品牌形象，拉近与新一代消费者的距离。据悉，圣象也将进一步通过与运动员合作，推进圣象运动在消费者中的认知，同时扩大其体育营销的影响力。

与此同时，圣象也在不断丰富品牌的文化内涵，以传统文化激发品牌活力。2022年，圣象紧跟时代潮流，正式签约敦煌博物馆IP，并携手推出敦煌系列国潮产品，将“多元空间”的概念融入敦煌文化，焕发出品牌新的生机与活力。根据《2022年中国500最具价值品牌》榜单，圣象以757.85亿元品牌价值连续六年入选中国百强品牌，成为家居行业当之无愧的领军企业。

可以预见的是，圣象基于战略高度的正确性，多维协同发力，构筑了能够抵御外部风险的可持续竞争优势。圣象在近期提出，要做世界知名综合铺地材料运营服务商的战略目标。通过数字化战略、国际化战略、大家居战略，绿色产业链战略的共同推进，向绿色、低碳发展的步入提供强大战略支撑；同时，圣象通过供给侧以科技驱动产品结构的转型，走出高质量发展新高度。

(责编：崔元苑、李源)
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