南水北调中线工程“水龙头”——陶岔渠首枢纽。中国南水北调集团新闻宣传中心供图

人民网北京1月14日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，南水北调东、中线一期工程全面建成通水8年来，累计调水近600亿立方米，南水已成为沿线42座大中城市280多个县市区的主力水源，超1.5亿人受益。工程发挥了巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

近日，在中国南水北调集团2023年工作会议上，中国南水北调集团董事长蒋旭光表示，2022年度，南水北调东、中线一期工程运行安全平稳，超额完成调水任务。中线调水92.12亿立方米，为年度计划的127%；生态补水19.7亿立方米，超额完成华北地区补水任务；东线北延工程向黄河以北补水1.89亿立方米，为年度计划的215%，助力京杭大运河实现近百年来首次全线水流贯通。

过去一年，中国南水北调集团在推进南水北调后续工程高质量发展领导小组的领导下，领军构建国家水网，深度参与《南水北调工程总体规划》评估修编和后续工程规划设计；全力推进引江补汉工程提前半年开工，正式拉开南水北调后续工程建设的大幕；组织开展西线有关重大专题研究，加快畅通国家水网大动脉。同时，充分利用品牌、管理、人才、融资等优势，积极参与有关骨干水网工程和地方水网工程建设，发挥国家水网建设国家队、主力军作用。

此外，坚持依网布链、协同固链、整合优链，围绕南水北调和国家水网项目建设运营，积极拓展涉水产业布局，争当现代水产业链“链长”，为推进南水北调和国家水网事业高质量发展、做强做优做大国有资本夯实基础。

蒋旭光谈到，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是加快推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网的关键之年。中国南水北调集团将立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，深入实施“通脉、联网、强链”总体战略，加快推进南水北调后续工程高质量发展。

一方面，着力推进南水北调后续工程规划建设，加快畅通国家水网大动脉，完善“四横三纵”规划布局。继续深度参与《南水北调工程总体规划》修编；高标准高质量建设好引江补汉工程；加快推进东、中线后续工程规划建设；加快推进西线工程前期工作，争取早日立项，为尽快建设实施创造条件。

另一方面，着力推进国家水网构建，充分发挥市场主体作用，主动承担国家骨干网建设，持续延展区域水网，推进水网开发模式创新，积极探索实践“调水+”模式，打造上下游延伸产业链、拓展左右岸周边产业群，加快打造水利融合发展平台，争当现代水产业链“链长”，提升综合效益。

再一方面，着力加快世界一流企业建设，巩固深化国企改革三年行动，持续推动水价水费政策调整、工程竣工验收和土地确权，创新筹融资机制，加快做强做优做大国有资产。

蒋旭光还表示，2023年中国南水北调集团将着力强化各类风险防控，持续做好年度调水工作，充分发挥综合效益。突出抓好已建工程防汛和冰期输水工作，加快推进重大问题科技攻关，加快数字孪生南水北调建设。

“新征程上，我们将切实履行好国资央企的经济责任、政治责任、社会责任。坚定‘志建南水北调、构筑国家水网’的初心使命，为保障国家水安全、服务构建新发展格局作出新的更大贡献。”蒋旭光说。

(责编：王震、吕骞)

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