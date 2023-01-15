本报记者 张腾扬

“对接！”

新年伊始，建设工地热火朝天。在施工人员的指挥下，55米长的架廊机横向移动，将管廊构件“严丝合缝”拼在一起。

“像不像搭积木？”雄安集团基础建设公司投资战略部负责人王斐打趣道。实际上，每节构件都有13米长、8米宽、4米多高，重量超百吨。

地下综合管廊，被称作雄安新区的地下“大动脉”。“与以往先挖地基后浇筑不同，雄安新区首创长节段、大吨位装配式综合管廊施工技术。管廊构件先在工厂预制好，再运到现场架设，实现挖地基和浇筑并行施工，工时比过去缩短1/3。”王斐介绍。

雄安新区地下综合管廊断面分为两至六舱不等，标准为四舱，集纳了水、电、气、暖、网等城市运转的基础管线。建成投用后，“抬头电线、低头井盖”“马路拉链”等问题将不会出现。

截至2022年底，雄安新区已建成地下综合管廊136公里，投运里程92.4公里。

走进容西片区豪丹街综合管廊，智慧化运维管理令人称赞。

监控中心远程操控，液压装置启动，井盖缓缓打开，运维人员李小亮下井巡检。舱内，遍布摄像头、氧气传感器等智能设备。

“每30米设一组沉降传感器，每100米装一组摄像头，每200米装一个氧气和温湿度传感器。”李小亮如数家珍，“管廊建设，创新让安全更有保障。通过物联网系统，数以千计的舱内传感设备与监控中心互联，24小时全方位监控。”

雄安新区在国内首次建设覆盖综合管廊的物联网感知体系，搭建管廊综合运维平台。监控人员可实时管理舱内安全防范、火灾自动报警、可燃气体探测报警、通信等各类智能化系统设备，保障运行安全。投运里程达12.7公里的容西片区综合管廊，全部运维人员仅12人。

“一张图可管全网。”巡检工作完成后，李小亮回到监控中心，打开电脑上的管廊3D模拟图，“这是豪丹街分区，管廊内舱室所有的传感器、摄像头等都能在图中显示，点开后便弹出实时监测参数，一目了然。”

按照规划，雄安新区将建设“干线—支线”两级综合管廊，总长300公里，营造智慧、绿色、安全的市政环境，筑牢“千年大计”城市发展基础。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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