本报记者 胡婧怡 丁怡婷

隆冬时节，早晨7点，仍在夜色笼罩下的中国石油辽阳石化厂区灯火通明。调度中心副主任罗华明来到机关大楼，脱去棉服，马上就坐下来盯着屏幕前的生产运行数据。

身处统筹全公司生产运行的部门，罗华明几乎每天早晨7点来、晚上7点走。“不只是我，部门30人有28人是党员，大家不计个人得失，在平凡岗位上忘我工作。”罗华明说。

走在辽阳石化厂区，深入企业生产、经营、科研一线，总能看到天蓝色工装上闪耀的党员徽章。

2018年9月，习近平总书记到辽阳石化公司考察时强调，要一以贯之坚持党对国有企业的领导，一以贯之深化国有企业改革，努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

从20世纪70年代建成国家四大化纤基地之一、“织出”新中国第一块“的确良”，到“减油增化”、成为千万吨级炼化一体化企业，辽阳石化始终以高质量党建引领和保障高质量发展，国有企业改革不断深化，产业结构不断升级，质量效益不断提高，在新的历史阶段继续担当“国家的种子队，国有企业的种子队”的责任使命。

“党的二十大为国有企业高质量发展描绘了新蓝图，我们必须坚持党的领导，把党中央决策部署落到实处，踔厉奋发、守正创新、苦干实干，推动企业发展再上新台阶、再创新业绩。”辽阳石化公司党委书记李贵合说。

强根铸魂，成为党和国家最可信赖的依靠力量

2022年11月末的一天，气温降至零下10摄氏度，炼油运行部生产组组长张鹏飞扣紧安全帽，疾步前往生产现场。

“越是天冷，越需要低凝柴油，我们生产的低凝—35号柴油凝点可达零下40摄氏度，北方冬季的矿山生产、长途运输都指望着它呢！”压缩机巨大的轰鸣声中，张鹏飞几乎要扯着嗓子喊，话语中却满是坚定和自豪：“咱的工作，关系东北地区冬季能源保供。我是生产组长，是党员，必须带头干！”

坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统，是国有企业的“根”和“魂”，是我国国有企业的独特优势。在辽阳石化，党员总数占员工总数的58%以上，基层班组“班班有党员”。像张鹏飞一样的党员们在岗位上脚踏实地、苦干实干，用汗水和智慧在这片老工业基地上创造新的奇迹。

党的二十大闭幕不久，炼油运行部三联合装置区会议室内，举行了一场“党的二十大精神宣讲会”。“党的二十大报告提出，‘发展全过程人民民主，保障人民当家作主’。对于基层班组来说，就是要牢固树立以员工为中心的班组建设理念，让员工充分参与到基层管理之中……”党小组组长、班长刘建林分享了他对全面推进班组标准化建设的体会。

“党小组建在班组上，4个党小组组长都是生产班组的班长或骨干。”三联合装置区第一党支部书记李玉玲介绍，党小组建在班组上，保障了党员学习交流的时间，激发了班组的凝聚力和战斗力，还促进了党小组内的跨岗、跨装置学习，有效提升了基层班组专业技术水平。在三联合装置区，定期召开的提质增效党小组会上，党小组成员共同探讨更加精准的优化操作方法和技术参数，仅其中一项工作，就为装置节约了近60万元的清洗费用。

贯彻落实党的二十大精神，推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，辽阳石化将党的领导融入治理结构，当好大国重器“顶梁柱”，勇担能源安全“压舱石”：健全公司党委把关定向与执行董事依法决策有机统一的领导体制和授权执行机制，累计完成88项改革任务；坚持党支部建设与各项工作同计划、同部署、同落实、同考核，使管理、技术、技能3支队伍建设与干部、党员、群众3支队伍建设深度融合。

强基固本，把党的组织优势转化为科技创新的巨大力量

“300摄氏度吗？太高，太高了。”看着熔融指数测试仪上的温度，辽阳石化新材料（高端材料）高级专家陈颖皱着眉连连摇头，“预热温度和预热时间都要调整，必须找到适合的测试条件，之前的常规方法行不通了。”

刚从公司的科技创新大会领奖回来，陈颖就扎进了实验室。近年来，她带领攻关团队先后突破了PETG共聚酯、尼龙66等多项关键技术，最近正在开展的PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）量产工艺包开发，可广泛应用于柔性线路板、阻隔性材料等领域，投产后也将填补国内空白。

“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。身为科研人员，更感到时不我待。”陈颖说，“科技创新需要各领域的合力攻关，连续十几个小时守在实验室是常有的事。我所在的研究室一支部由聚酯、烯烃、芳烃、材料、工艺过程5个研究室的党员组成，不同研究室的人员在一起，团结协作、集思广益，是科研一线坚强的战斗堡垒。”

与陈颖不同，聚酯运行部总工程师张健面对的是生产线上的工艺创新。2022年5月，身为党员的张健与同事组成攻关小组，优化40多个关键生产工艺参数，使太阳能电池背板膜专用料的羧基含量由10%—11%下降至5%—6%，能够有效提高产品的使用寿命。

生产车间内，机器高速运转发出隆隆轰鸣，白色颗粒状的背板膜专用料产品源源不断从产线灌入包装袋中。“落地就被拉走了，供不应求。”张健自豪地说，“工艺改进让我们既能为企业节能创效，又能为实现‘双碳’目标作出更大贡献。”

党建工作，做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力。辽阳石化把党的组织优势转化为科技创新的巨大力量，广大职工在突破关键技术难题中当先锋、打头阵，在服务国家战略需求中创佳绩、作贡献，努力实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。4年多来，辽阳石化共形成推广应用技术16项、自主创新产品20个、申请国家专利45项、授权专利26项。

选优配强，把党管干部原则和发挥市场机制作用结合起来

一张涨红的脸，一副被雾气涂白了的眼镜片，这是记者第一眼看到的杜煜。

“昨天一夜气温骤降，冻凝导致3块仪表的指示出了问题，我在现场紧急处理，来迟了。”杜煜不好意思地解释道。随着话题展开，镜片雾气散开，露出杜煜年轻的面庞。1990年出生的杜煜已晋升为油化运行部最年轻的生产组副组长。

“只要钻研进取、干出实绩，公司就有年轻人的舞台！比如评选装置专家，申请表按照职称、业绩贡献、技术改造等设立了积分项，平日积累得越多，积分就越高，竞争优势一目了然。”杜煜说，近几年自己的发展几乎是一年一个变化，“2018年作为骨干到北京参加1年进修班，2019年成为工艺工程师，2020年应聘为高级工程师和装置专家……”

打破“论资排辈”，以实绩比拼上岗。辽阳石化大力推动党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制有机统一。近年来，辽阳石化的80后中层干部占比提升至14.2%。

在杜煜的电脑上，有一篇党员学习笔记：“党的二十大报告提出，‘推动国有资本和国有企业做强做优做大’。加氢技术可以把劣质的渣油变废为宝，也是提升油品品质的重要途径。身为党员干部，我要以更高的标准、更实的作风要求自己，在技术攻关、生产创效方面持续钻研，为绿色能源发展作出更大贡献……”

杜煜说，自己每个月都会参加党支部学习，在月末整理学习笔记，“岗位越是重要，越需要强烈的责任心和使命感，现在越来越能体会提高政治素养对于立足岗位、干好工作的重要性。”

让党员干部到吃劲负重岗位经风雨、见世面、长才干，畅通管理、专业技术、技能操作3个序列人才成长通道和序列转换……辽阳石化把建设政治过硬、素质一流的干部队伍作为企业发展关键，坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，极大激发调动领导人员干事创业积极性。

“迈上新征程，辽阳石化全体员工要以更加坚定的自信、更加坚决的勇气，精准延链补链强链，做强做优做大，担起国有企业‘种子队’的责任和使命，为建设制造强国不懈奋斗！”李贵合说。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 01 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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