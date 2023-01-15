本报记者 葛孟超 屈信明

中央经济工作会议指出，要更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点。

数据显示，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。外贸稳定增长离不开金融保驾护航。有关部门和金融机构多措并举促进外贸保稳提质，助力外贸实现高质量发展。

政策举措落实落细，稳住外贸基本盘

四川成都国际铁路港，满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物的中欧班列由此出发奔向远方。

中欧班列（成都）由成都国际铁路班列有限公司运营。“我们给这家公司提供高效的跨境交易服务，将其汇款抵达境外受益人账户时间控制在数小时内，提升了企业跨境资金周转效率。”成都银行有关负责人表示。

中欧班列相关企业获得优质金融服务，是金融助力稳住外贸基本盘的一个缩影。

受到国际环境复杂严峻、疫情冲击等因素影响，我国外贸企业生产经营面临的困难和挑战增多。2022年以来，金融稳外贸一系列政策措施相继出台：中国人民银行、国家外汇管理局出台23条金融助企纾困政策，其中多条涉及稳外贸；国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出加大进出口信贷支持和进一步加强对中小微外贸企业金融支持等措施；商务部印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》，提出“研究优化中长期险承保条件，加大出口信用保险支持力度”；商务部、人民银行印发通知，要求为人民币跨境使用创造良好环境……

政策措施落实落细，取得良好效果。

降低融资成本。2022年，新发放企业贷款加权平均利率为4.17%，比上年低34个基点，企业融资贵问题持续得到缓解。

促进贸易收支便利化。相关部门将优质企业贸易外汇收支便利化政策推广到全国，截至2022年9月底，该政策涉及业务近150万笔，规模近9000亿美元。

提升企业汇率风险管理能力。2022年1至8月，企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模同比增长27.6%，企业套保比率较2021年提高3.8个百分点至25.4%，企业汇率风险管理意识和能力不断增强。

“一系列金融稳外贸政策为外贸企业纾困解难，外贸呈现出较强的发展韧性与活力，为稳住宏观经济大盘作出积极贡献。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。

持续加大信贷投放，提供风险保障

稳外贸事关经济全局。金融机构持续加大信贷投放、提供风险保障，为外贸企业发展增添了底气和信心。

提供全球联动的融资支持、满足小微外贸企业差异化融资需求，多家金融机构持续加大外贸领域信贷支持力度。数据显示，工商银行2022年前三季度累计为境内外重点外贸外资企业发放表内外融资超1.2万亿元；2022年前11个月，交通银行跨境贸易融资投放金额为2097亿元，较2021年同期增长8%。

对外贸企业而言，出口信用保险的增信保障作用突出。浙江华之杰塑料建材有限公司的产品在国际市场颇受欢迎。“我们‘有单不敢接’的难题得到化解”，该公司有关负责人表示，得益于政策支持，企业的出口信用保险额度提升，“做出口生意更放心了”。

有关部门持续出台政策，推动出口信用保险机构进一步优化承保和理赔条件，扩大对外贸企业特别是中小微企业服务覆盖面。数据显示，2022年前11个月，中国信保加大对实体经济支持，充分发挥政策性出口信用保险支持保障作用，累计实现承保金额8179.3亿美元，同比增长8.6%。

“出口信用保险服务有助于保障外贸企业收汇安全，降低交易成本，增强外贸企业竞争力，扩大贸易规模。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠建议，2023年，保险机构应进一步提升投保、理赔效率，并在费率方面给予企业一定优惠，助力外贸企业轻装上阵。此外，保险机构还可凭借专业优势和信息资源，帮助外贸企业研判潜在市场风险。

支持外贸新业态，创新金融产品服务

山东电力建设第三工程有限公司在“一带一路”沿线有多个工程承包建设业务。“这家公司准备与德国企业签订设备采购合同，用于在南非承包的电站项目，并以信用证方式结算。”交行青岛分行相关负责人介绍，通过简化业务审核单证、推行电子化服务等措施，为企业节约了业务办理时间、提高了资金结算效率。

跨境电商、海外仓、市场采购贸易等外贸新业态新模式的蓬勃发展，在为我国外贸发展注入新动能的同时，也对金融产品和服务提出了更高要求。如何满足外贸新业态的需求？

拓宽结算渠道。外贸新业态发展速度快，资金周转效率会直接影响企业的业务增速。外汇局积极支持符合条件的银行和支付机构凭交易电子信息，为跨境电商等市场主体提供更加便捷的结算渠道，截至2022年9月底，相关贸易新业态外汇结算年业务量超过19亿笔。

创新金融产品和服务。2022年全年，中行外贸新业态结算业务交易量超过2800亿元，同比增长约85%。“金融机构应适应外贸新业态市场主体分散、小微企业众多等特点，不断加大数字化建设和新技术应用，在满足交易真实性审核的基础上，提供普惠安全的线上金融服务。”中国银行交易银行部总经理王晓表示，外贸新业态小额、高频的业务特点催生了个性化金融服务需求，需要金融机构持续强化结算和融资产品创新。

增强外贸企业风险管理能力。近日，在广州市商务局指导下，全国首单电商申诉保险在平安产险广东分公司落地，有效降低跨境电商企业维权成本、帮助企业提升合规经营水平；中国信保首次以中长期出口信用保险承保海外仓业务，缓解外贸企业旺季物流压力……

“外贸新业态新模式是我国外贸发展的重要力量。通过金融业的多项政策支持，促进外贸新业态新模式发展，有利于推动外贸高质量发展，培育参与国际经济合作和竞争新优势。”周茂华说。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 02 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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