安徽农业科学院园艺研究所石榴创新团队成员在给石榴拍照。近年来，该团队聚焦产业需求，创新育种技术，培育出鲜食、加工、观赏等不同系列的石榴种质资源，为乡村振兴贡献科研力量。新华社记者 张 端摄

陕西咸阳市清河食品工业园区，一家乳业公司的生产车间内，自动化生产线正在对乳制品进行打包作业。本报记者 郭雪岩摄

黑龙江大兴安岭地区加格达奇区一家山野珍品科技开发企业，工人在加工食品。近年来，大兴安岭地区因地制宜发展林果、林菌等林下绿色有机食品种植和加工业。新华社记者 王 松摄

北京一家食品公司的工人正在清洗彩椒。本报记者 贺 勇摄

联结工农、沟通城乡，农产品加工业是国民经济的重要产业。农产品加工业从种养业延伸出来，是提升农产品附加值的关键，也是构建农业产业链、推进农村一二三产业融合发展的核心，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供重要支撑。

党的十八大以来，我国农产品加工业快速发展，保持良好发展势头。行业总体规模稳定增长，发展质量明显提升，结构布局持续优化，转型升级不断加快，在保供应、稳市场、惠民生等方面作用日益凸显。

产业规模不断扩大。2022年，预计规模以上农产品加工企业9万家，比2012年增加2万家，规模以上农产品加工企业实现营业收入超过18.5万亿元，比2012年增加3.6万亿元。农产品加工转化率达72%，比2012年增加约8个百分点。农产品加工业与农业产值比达2.52∶1。

产业链条不断拓展。目前，有70%的加工龙头企业开发了中央厨房、净菜加工、现场制作、观光工厂、网络直播等新业态，近年来食用类商品网络零售额年均增长超30%。

联农作用不断增强。据统计，目前各地市级以上从事农产品加工的龙头企业约2/3把总部设在了县域。80%以上的农产品加工企业和合作社与小农户建立了稳定订单、保底收益、按股分红等利益联结机制，辐射带动了1亿多农户。

加快建设农业强国，下一步，我国将围绕提升农业质量效益和竞争力，做好延链、补链、壮链工作，做大做强农产品加工业，力争到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达到80%，农产品加工业与农业产值比达到2.8∶1，农产品加工环节损失率降到5%以下，产业结构布局进一步优化，自主创新能力显著增强。

（本报记者 常 钦）

(责编：袁勃、杨光宇)

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