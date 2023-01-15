原标题：银发族乐享智能生活 如何更好满足老年群体消费需求？

新春将至，家住北京市丰台区的刘月芝提前列好了春节购物清单。最近几天，时不时拿起手机在各大购物平台或直播间听介绍、看功能、比价格成为她退休生活的一大乐趣。“有些商品已经相中很久了，等价格合适我就入手。”刘月芝告诉记者，在子女的帮助下，自己不仅能在淘宝、京东、拼多多等电商平台熟练购物，还学会了通过直播间、群接龙等方式下单。“网购其实并不难，我还经常帮群友‘砍一刀’。”刘月芝说。

和刘月芝一样，越来越多的老年人加入了“网购大军”，成为线上消费的一股新生力量。京东发布的《2022年银发族消费趋势报告》显示，2022年1月至8月，银发族的成交单量、购物用户数、人均单量分别达2018年的3倍、1.8倍、1.7倍。

“老年群体加速‘触网’的一个重要推动力，就是近年来互联网软件进行的适老化改造。”商务部研究院流通与消费研究所助理研究员姜照表示，一方面，电商APP推出大字版、精简功能、语音播报等无障碍服务，提升了老年人线上消费舒适度；另一方面，部分电商平台针对老年人设立消费专区，更加精准把握老年群体的消费偏好和购物习惯，推出满足老年人健康养生、文化休闲、社交娱乐等需求的产品和服务，显著提升了老年群体的线上消费积极性。

健康是老年人最关注的消费领域。新冠疫情加速了老年群体在互联网拥抱健康生活的步伐，老年消费者对营养保健、日常护理、体检监测等多方面的需求也催生出更多数字化、智能化的新消费场景，智能血压计、口袋呼吸机、智能血糖仪等科技产品成为银发一族热衷的健康选择。

今年59岁的唐宁患有多年“老寒腿”。去年“双11”期间，女儿为他购买了一款智能护膝仪。“之前那款使用时需要一直插着电，新买的这款不仅能加热、按摩和艾灸，而且充电即用、穿戴方便，既能保护膝盖还不影响行动，简直是太方便了。”对这款科技感十足的仪器，唐宁感到非常满意。在他看来，网购最重要的是帮助自己解决了有需求却不知道买什么的难题。

在年轻一代的带动下，银发族对智能产品的接受度大幅提升。空气炸锅、洗鞋机、除螨仪等智能小家电不再只有年轻人喜欢，也步入了老年人的生活。

统计显示，26岁至45岁消费者在购买老年适用品时，经常会选择高品质、智能、健康、环保的新型商品。唐宁的女儿唐佳佳告诉记者，最近她看上了一款智能小药盒，可以通过铃声和震动提醒父母按时吃药。唐佳佳说：“像这种专门针对老年人设计的产品，不仅能解决父母遇到的实际问题，而且可以提升老人生活的幸福感。”

如今，网络购物已经关联到银发族生活的方方面面。回看刘月芝近一年的网购记录，生活中需要的绝大多数商品都是网购而来：给自己买的恒温发热舞鞋，老伴常吃的氨糖钙片，送孙子的乐高玩具，邻居推荐的多功能养生壶……银发一族在全面拥抱智能生活的同时，也彰显出老年群体的消费需求正从生存型向发展型、享受型加速升级。

数据显示，截至2021年年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿人，占总人口的18.9%，预计至2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿人，在总人口中的占比将超过30%。

随着老年人口数量不断扩大，中国老年人口的消费潜力持续攀升。《中国老龄产业发展及指标体系研究》报告显示，按2010年价格计算，预计2030年中国老年人口消费总量为12万亿元至15.5万亿元，与全国GDP的比例将提高到8.3%至10.8%；2050年的消费总量为40万亿元至69万亿元，与全国GDP的比例提高到12.2%至20.7%。

如何更好满足规模庞大的老年群体消费需求？姜照指出，要鼓励企业加快数字技术应用，利用大数据精准描绘老年人的消费画像，研发更多适应老年人消费特点的产品和服务，提升消费供给水平；同时要畅通老年人消费维权渠道，严厉打击银发消费市场的虚假营销、虚假宣传等行为，加强老年人消费教育科普，为老年人营造安全放心的消费环境。

(责编：王连香、杨迪)

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