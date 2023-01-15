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动车“体检师”精心守护广深港高铁列车安全

2023年01月15日09:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：动车“体检师”精心守护广深港高铁列车安全

凌晨时分，在南方潮湿的空气中，一列“复兴号”列车缓缓驶入广州南动车运用所一二级检修库，这里专门针对动车组列车进行检查、测试、维修和养护等作业。广深港高铁福田至香港西九龙段即将恢复运营之际，记者深夜探访了这个中国华南地区最大的动车检修所。

据介绍，广铁集团广州动车段组织动车“体检师”，为即将担当广深港高铁交路的动车组列车开展深度检查和养护，认真做好动车组性能调试、消毒等工作，为广深港高铁福田至香港西九龙段正式恢复运营做足了准备。

走进检修库，一列“复兴号”列车停在轨道上，几名工作人员正在列车两侧和车顶上进行检修作业，偌大的检修库内略显安静，偶尔听见受电弓断电时发出的噼啪声。

“这一列广深港高铁‘复兴号’列车今晚将接受一级检修，四名工作人员要花上两个半小时来完成这项工作。”广州动车段广州南动车所助理工程师周帅介绍说，重点是做好列车走行部、内部服务设施、车顶的检修。

首先是两名工作人员从列车两侧的走行部开始检查，每个部位都要仔细查看。另外一名工作人员则负责检查列车内部的服务设施，包括每节车厢、每个座椅，甚至每个挂钩、餐车的电茶炉，出水口等等都不放过。因为直接关系到旅客乘坐舒适性，这部分检查很繁琐，但工作人员细致入微。

不仅是细致入微，还要面面俱到。轨道之下，长长的地沟也要走一遍，工作人员手里的手电筒既有照明的作用，同时还有摄像头在上面，检查到的每一处也会有影像记录下来。每一处检查，既靠眼力，也有科技加持。车组轮对、牵引电机、齿轮箱等部件都是检查的重点，一旦发现故障，工作人员就会及时向上级汇报，然后再由专门的工作人员过来维修。

“整个转向架最重要的东西是轮对，主要检查它的踏面，看上面有没有割伤、烙伤等伤痕。”正在进行检修作业的工作人员罗前说。他又指向车体下一个类似充气轮胎的部件说道：“这是空气弹簧，属于车体与转向架之间的连接，我们检查主要是确保它没有裂纹和鼓泡，它的作用就是主要调整车体的左右平衡。”

列车断电之后，记者随工作人员来到列车顶部。这里重点检查受电弓、避雷器等高压设备。“现在在开展检漏作业，重点是对碳滑板及相应的空气管路进行检查，看有没有破损、异常，或者有没有漏风漏气的情况，以确保受电弓状态良好。”周帅说。

据介绍，按照检修作业标准，“复兴号”列车每行驶8000公里，便要接受一次一级检修，正常情况下，一个作业小组四个人一个晚上要检修四个标准组列车，平均每个作业人员要来回走动将近四至五公里。列车行程达到3万公里后，还会接受更加细致的二级检修。除了检修以外，为了即将到来的广深港高铁福田至香港西九龙段逐步恢复运营，广州南动车运用所也已经提前开展相关的试运行工作。

为了确保广深港高铁再次开行，广州动车段一共组织了6列标准组“复兴号”列车。“我们从8号就安排机械师随车开展试运行工作，持续开展了五天，每天都是保证车组正常地按照后续开行的交路行驶，空车不载客。我们能够、也有信心，在广深港再次开通时承担确保车组运行的任务。”周帅说道。

据介绍，广州动车段还专门挑选了24位素质高、形象好、业务高的随车机械师参与车组值乘作业，同时专门对他们进行了外事和应急培训，以确保车组在线上运行安全，保证旅客出行舒心和放心。

(责编：王连香、杨迪)
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