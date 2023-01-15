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2022年中央企业营收同比增长8.3% 科技创新成效显著

2023年01月15日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （黄盛）日前，国务院国资委召开中央企业负责人会议，总结了2022年国资央企工作，研究部署了2023年工作任务。会议表示，中央企业在稳定经济社会大局中的顶梁柱、压舱石作用充分发挥，预计2022年全年实现营业收入39.4万亿元、同比增长8.3%，利润总额2.55万亿元、增长5.5%，净利润1.9万亿元、增长5%；国企改革三年行动高质量圆满收官，实现“三个明显成效”预期目标；世界一流企业建设加快落实，企业科技创新和产业引领成效显著，在构建新发展格局中进一步彰显了国有经济战略支撑作用。

国资委党委书记张玉卓表示，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，聚焦推进高质量发展，着力提升经济运行质量，着力深化国资国企改革，着力加大科技创新力度，着力推进国有经济布局优化和结构调整，着力防范化解重大风险，着力强化党建引领，进一步做强做优做大国有资本和国有企业，全面加快建设世界一流企业，充分发挥国有经济主导作用和战略支撑作用，积极促进稳增长、稳就业、稳物价，在推动经济运行整体好转、实现质的有效提升和量的合理增长上勇挑大梁，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步多作贡献。

据悉，不少中央企业在近期披露了2022年经营业绩，晒出科技创新和产业引领的“成绩单”。其中，中国兵器工业集团数据显示，2022年全年实现利润总额241亿元、同比增长6.7%，净利润190亿元、同比增长6.5%，营业收入5562亿元、同比增长5.5%，集团公司经营业绩持续提升，完成提质增效稳增长任务。此外，兵器科技自主创新取得重要成果。装配国产驱动系统、国产发动机的全国产化NTE360C大型电动轮矿用车成功下线，无缝钢管在核电领域应用取得突破，高精度大型风电轴承用车磨床完成验收，地基微波辐射计、激光测风雷达为北京冬奥会提供精准气象服务保障，攻克30克拉以上大颗粒金刚石合成技术，高端智能应急柴油发电机组配套服务国家重点工程。

中国中化2022年预计实现营业收入1.2万亿元，同比增7.1%，实现净利润221亿元，同比增长1.5%；积极推动创新驱动，增量项目效益释放。集团旗下昊华公司电解液、PVDF及关键原料等项目取得进展；沧州大化20万吨双酚A顺利投产，助力降本增效；环境公司环保业务加速成长，全年新签合同同比增长81%。

国家能源集团2022年实现煤炭产量6亿吨、同比增长5.4%，煤炭销量7.9亿吨、同比增长2.6%，发电量1.14万亿千瓦时、同比增长3.3%，供热量4.98亿吉焦，铁路运量4.7亿吨；加快转型升级，深化绿色发展，2022年全年新能源开工2557万千瓦，投产1180万千瓦，可再生能源装机占比达到31%，同比提高2.3个百分点。

据介绍，2023年中央企业“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，“一增”即确保利润总额增速高于全国GDP增速，力争取得更好业绩；“一稳”即资产负债率总体保持稳定；“四提升”即净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。“要强化目标管理、量化任务分解、实化工作措施，充分发挥业绩考核指挥棒作用，统筹实现质的有效提升和量的合理增长。”国务院国资委相关负责人表示。

(责编：王连香、吕骞)
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