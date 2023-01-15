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锚定“双碳”目标 “千亿绿钢”行动在北京启动

2023年01月15日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京1月15日电 （焦磊）日前，“千亿绿钢”行动发布会在北京举行。会上介绍了建筑产业链协同降碳的创新项目——“千亿绿钢”行动，并发布了整合“标准认证+生产采购+金融扶持”功能的标准化碳链平台。

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗在会上表示，要始终坚持把绿色发展作为建设世界一流企业的必由之路，努力发挥绿色产业龙头牵头作用理念，致力打通产业链，从生产端助推经济社会发展建设。“千亿绿钢”行动充分发挥中央企业资源优势，积极探索带动产业链绿色低碳转型的新机制。

据介绍，“千亿绿钢”行动是由中碳基础设施产业发展有限公司携手通州区运河商务区与中国标准化研究院联合策划，协同中国钢铁工业协会、中国技术经济学会、冶金工业信息标准研究院以及钢铁企业、采购单位、施工企业、金融机构等十数家单位共同推进的大型公共服务项目。该行动以绿色低碳钢材为起点，以绿钢标准为引领，以绿钢采购为抓手，以绿色金融为助推，为钢材供需两端企业“绿化”减负，引导产业链各方“向绿而行、因绿而兴”。

会上发布的“千亿绿钢”公共数字服务平台，向绿钢交易各方提供全方位供应链服务。基于服务平台提供标准评定体系，实现绿钢碳足迹全过程数据治理与竞争力提升；服务于绿钢采购流程，打造全方位交易市场；引入金融支持服务，加速绿色低碳钢材供应链的形成，从而实现降碳价值化，在落实“双碳”目标中锻造新的产业竞争优势。

据悉，该“千亿绿钢”平台目前已完成千万元级别绿色低碳钢材交易量的试运营，“十四五”期间预计将累计完成交易额1000亿元，预期完成绿色低碳钢材交易量约2500万吨，累计减少二氧化碳排放约250万吨；到2030年，计划完成绿色低碳钢材交易量约1.5亿吨（约6000亿元），累计减少二氧化碳排放约1500万吨。

(责编：王连香、吕骞)
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