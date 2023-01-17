本报记者 王 政

图为1月14日，工人在北汽制造厂青岛总部基地生产车间进行车辆检验作业。

张进刚摄（影像中国）

制图：张丹峰

汽车产销总量连续14年稳居全球第一、新能源汽车产销连续8年位居全球第一、乘用车市场连续8年超过2000万辆……中国汽车工业协会1月12日发布的数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，支持新能源汽车等消费。“实施扩大内需战略，将进一步激发市场主体和消费活力。2023年我国汽车市场将持续稳中向好发展态势。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋说。

稳增长促消费政策拉动车市企稳回升

1月12日清晨6点半，黑龙江漠河，气温零下28摄氏度，吉利动力研究院近百人测试团队正在进行繁忙的冬季测试。“去年开始，吉利近10款车型搭载了雷神混动系统，今年将适配这套系统的车型更是多达十几款。”吉利动力研究院混动系统标定模块负责人王晓飞说，由于混动系统涉及电机、电池、高压、低压、热管理以及动力切换等，冬季测试的项目也由过去的100多个增加到近400个。

2022年吉利汽车充分把握稳增长、促消费政策对车市的拉动作用，全力应对供应链面临的挑战，全年累计销量突破143万辆，同比上涨约8%。在数量增长的同时，以“中国星”为代表的高端产品占比不断提升，新能源汽车销量增长显著，增速稳居行业前列。

“尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，我国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。”付炳锋说，2022年，国内乘用车市场销量呈“U形反转，涨幅明显”的特点，全年产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅均高于行业7个百分点。得益于购置税优惠和新能源汽车快速增长，我国乘用车市场已经连续8年超过2000万辆。

今年，我国将大力提振市场信心，实施扩大内需战略，进一步激发市场主体和消费活力。付炳锋表示，预计全年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。

新能源汽车持续爆发式增长

新年伊始，浙江金华，零跑汽车智能工厂生产线升级工程正在紧锣密鼓地进行中。“今年，搭载自主研发昆仑直驱增程器的零跑C11增程版车型将上市交付，工厂正抓紧春节前的空当进行升级调整。”零跑汽车高级副总裁曹力介绍。

目前，零跑汽车已经实现了整车成本70%的自研自造。“在全域自研和产业链垂直整合基础上，我们提出了‘用户代工厂’理念，全力打破虚高的品牌溢价，正得到市场认可。”零跑汽车创始人朱江明说，2022年，零跑汽车全年交付11.12万辆，同比增长154%。

“在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，连续8年位居全球第一，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。”付炳锋说，我国新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

我国新能源汽车初创品牌层出不穷，伴随着合资品牌、我国品牌主流车企纷纷加大新能源产品投放力度，市场竞争逐渐加剧，产业集中度有所提升。统计显示，2022年，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为567.6万辆，同比增长1.1倍，占新能源汽车销售总量的82.4%，高于上年5.9个百分点。与上年相比，新能源汽车销量排名前十位企业均呈不同程度增长。其中，比亚迪累计销量超过180万辆，上汽集团累计销量超过107万辆。

出口量价齐升再创新高

1月12日，1840台奇瑞汽车从安徽芜湖发往上海港，两天后，这批车辆装船发往墨西哥市场。“这已是开年以来奇瑞发往墨西哥市场的第二条船。按照计划，21日除夕，满载3281台奇瑞汽车的滚装船还将发往土耳其等市场。”奇瑞控股集团新闻发言人金弋波介绍，目前奇瑞每月往墨西哥市场发运近5000台车，2022年，奇瑞出口突破45万辆，同比增长67.7%。

1月10日，今年首批发往印度尼西亚的150辆解放JH6牵引车在江苏连云港装船。随着海外市场布局不断拓展，一汽解放品牌商用车在印度尼西亚等重点市场销量快速增长，2022年全年出口2.2万辆，同比增长47%。

2022年11月出口1.23万辆、12月出口1.13万辆……去年下半年，在国内市场单月销量超过16万辆的比亚迪，开始在海外市场发力，先后进军荷兰、日本、德国、瑞典、泰国、印度、挪威等市场。截至目前，比亚迪在全球范围内设立了30多个工业园，生产的新能源汽车足迹遍布70多个国家和地区，超过400个海外城市。2022年全年累计出口新能源汽车近5.6万辆，同比增长307.2%。

抓住新能源汽车市场机遇，在海外市场实现新突破，是2022年我国汽车出口的最大亮点。中汽协最新统计显示，2022年，我国汽车出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。其中，新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。

“自2021年首次突破200万辆之后，中国汽车出口实现了跨越式发展。”付炳锋认为，这得益于海外供给不足，更得益于中国车企出口竞争力的大幅增强，尤其是中国品牌车企在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势。

统计显示，2022年以来，中国汽车出口量价齐升，均价达到1.89万美元，其中纯电动车均价2.58万美元。从出口地区看，以比利时、英国、墨西哥为代表的欧美地区，正成为中国汽车出口的主要增量市场。从出口方式看，除了传统的出口批发、零售模式之外，越来越多的企业开始采取“订阅”模式以及进行海外建厂。业内专家表示，抓住汽车产业向新能源、智能网联转型的机遇，提升产业链、供应链自主可控水平，我国汽车出口有望再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 03 版）

(责编：牛镛、白宇)

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