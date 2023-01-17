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春节期间粮食市场运行平稳供应充足

2023年01月17日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月16日电  （记者杜海涛）春节临近，粮油消费将进入旺季。为确保重大节日和重要时段粮油市场平稳运行，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局日前联合印发通知，指导各地加强粮源调度，深化产销合作，统筹做好加工、储运、配送等各环节工作，切实增加绿色优质粮油产品供给，更好满足广大城乡居民消费需求。国家有关部门已于1月11日启动政策性小麦拍卖，每周投放14万吨，预计将较好满足企业用粮需求，为粮食市场平稳运行提供有力支撑。

　　当前，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排最低收购价收储库点790多个、仓容560多亿斤，完全能够满足收购需要。截至目前，五省已累计收购最低收购价中晚稻180多亿斤。

　　2022年，中储粮集团公司不断加强全流程质量管控，储备管理水平全面提升。在国家有关部门组织的新入库储备粮跨省抽查中，中央储备粮质量达标率、品质宜存率、食品安全合格率均为100%。根据春秋两季普查的结果，中央储备粮质量达标率99.9%、宜存率99.9%。中央储备粮油自储比例提升至99%。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 03 版）
(责编：牛镛、白宇)
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