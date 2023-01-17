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中消协发布春节消费提示

理性消费  注重安全

2023年01月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月16日电  （记者齐志明）随着2023年春节的临近，预计各地将迎来一波春运潮和消费潮。近日，中国消费者协会温馨提示消费者，消费旺季更应提倡简约适度、绿色低碳的消费方式；出行前要关注疫情态势，做好个人防护；购买年货要识别消费陷阱，维护自身权益。

　　理性选择，适度消费。倡议消费者春节期间继续弘扬勤俭节约的传统美德，购买礼品、食品等年货要适量，自觉抵制浪费行为；适度点餐用餐，践行“光盘行动”；在礼品的选择上应以突出心意和祝福为主，摒弃商品过度包装之风；爆竹燃放要合法合规，解禁地区要注重人身安全，禁止燃放地区要遵守相关规定。

　　做好防护，安全出行。春运期间，有不少消费者会乘坐飞机、高铁、长途汽车等回家过年，还有消费者计划利用春节假期旅游出行。消费者应在购票前充分了解航班、车次在不同时间段退改签规则和要求，出行前充分评估健康状况，选择强度合适的活动。在旅途中戴好口罩，注意手部卫生，尽量与他人保持一定距离。老年人、孕妇、基础疾病患者等特殊人群应避免高强度活动，并做好个人防护。

　　识别陷阱，加强防范。一是挑选年货美食，应注重食品安全。消费者购买食品时，要确认商家具备经营资质，不购买“三无”产品，科学存放、及时食用。二是面对商家折扣要保持理性。消费者应尽量到资质、口碑良好的商场、超市、电商平台选购商品，并保留购物凭证。三是防范预付式消费“跑路”。进行预付式消费时，不要一次性充值较大金额，明确预付卡的使用范围、有效期限、功能、退卡条件和违约责任等重要事项。四是加强个人信息保护。在消费过程中，非必要不告知手机号、家庭或单位地址等敏感信息，不随意扫描二维码、点击不明链接。

　　良好的消费环境是提振消费信心的前提，中消协呼吁经营者秉持诚信经营的原则，自觉抵制各类不良的营销方式，将质量放在第一位，为广大消费者提供物美价廉的产品和服务。中消协提醒，消费者在理性消费的同时，还要注意做好防护措施，保障安全。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 04 版）
(责编：牛镛、白宇)
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