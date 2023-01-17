本报记者 刘以晴

查干湖畔，渔把头举起刚刚打捞出水的胖头鱼。

张桂芝摄（人民视觉）

图表数据来源：吉林省文化和旅游厅

吉林省白山市长白山鲁能胜地旅游度假区白雪皑皑，优良的雪道吸引游客前来滑雪。

施 维摄（人民视觉）

《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，“全面促进消费，加快消费提质升级”“带动群众‘喜冰乐雪’”。

冰天雪地也是金山银山。近年来，吉林省深挖各地优势，丰富产品供给，全力推动“冷”资源变“热”产业。如今，当地以冰雪运动、冰雪装备、冰雪旅游为重点的冰雪经济产业链正逐步形成，为释放内需潜力、推动行业发展、助力群众增收打下了坚实基础。

——编 者

冬日的吉林，冰雪资源丰富，冰雪产业和旅游经济的发展，释放了人们“喜冰乐雪”的热情。数据显示，今年元旦假期，吉林省接待国内游客119.27万人次，实现国内旅游收入7.01亿元、同比增长11.3%。

吉林省“十四五”规划纲要提出，到2025年，全省冰雪产业总规模达2500亿元。目标引领下，当地结合区位优势、产业优势，错位发展，持续发力。新春将至，记者深入白山市、辽源市、松原市等地，探访冰天雪地间冰雪经济的差异化发展之路。

白山

地处长白山腹地

大众运动更多元

眼下，白山市抚松县银装素裹，雪满枝头。

上午9点半，长白山鲁能胜地旅游度假区，滑雪教练尹延平麻利地戴雪具，拿雪板，乘缆车，来到中级雪道顶端。山坡蜿蜒间，红色挂网隔开了雪道。初级雪道上，不时有人摔倒，大家互相搀扶，一片欢声笑语。中级雪道上，滑雪爱好者们回转、跳跃，扬起阵阵雪花。

“前阵子接连下了几场大雪，雪道天然积雪厚度已经有半米多了。”尹延平告诉记者。

白山市地处长白山腹地，每年雪期长达6个月，年均降雪量在400毫米以上。加上山脉绵延，风力不大，当地冰雪资源优势显著。

“小伙子练得不错，要不要体验一下今年的新滑法？”滑雪教学后，尹延平主动问起学员李博。站在雪道向下望，不同于其他坡道依山就势，这条雪道下半段最左侧有几个用雪堆出的方形平台。尹延平带着李博，先滑到半坡，在距离平台约10米时停住，“到这儿，动作就和普通滑行不同了。后脚先发力，身子带着雪板离开雪道。”尹延平边说边示范。

老雪道，新滑法，李博连连叫好。这是他第三个年头来白山滑雪，“在电视上看过的冰雪竞技项目，自己也能体验一次了。”

北京冬奥会、冬残奥会后的首个雪季，尹延平和同事们从竞技项目中汲取灵感，反复试验，按比例缩减障碍物的高度、坡度，在现有雪道基础上增设了一处包含跳台、陡坡等微地形在内的滑雪公园。

“花心思，有回报，咱现在从白天忙到黑。”临近中午，尹延平仍在雪道指导。元旦假期，鲁能胜地接待游客超3500人次，同比增长60%，实现旅游收入210万元，同比增长49%。

下午4点半，天色擦黑，鲁能胜地的雪道陆续关闭。20公里外的抚松县松江河国家森林公园滑冰场，路灯渐次亮起。63岁的任涛，刚刚结束热身，准备上场，“这里原来是公园停车场，现在成了冰场，10元一位，我是常客。”

近几年，当地林业部门利用废弃木材栈道、公园空地等冬季闲置场地，与企业合作开展滑冰、雪地穿越等冰雪运动项目。这个雪季，仅抚松县便新增雪地越野竞赛场地近2万平方米，增设6条雪地穿越线路，接待游客近千人。“林业部门免费提供浇冰水井，一个冬天能收入6万多元。”冰场负责人常志刚说。

资源够好，心思也要巧，大众冰雪运动才能更多样。近年来，白山市举办形式多样的大众冰雪赛事，年参与人数近万人；鼓励相关企业，紧跟市场需求，及时更新补充冰雪运动设备。截至目前，全市重点冰雪旅游景区在这个雪季已接待游客超20万人次，同比增长129%。

晚饭过后，冰场客人渐多，常志刚忙着出租冰鞋。“这些都是去年新换的，想发展好冰雪运动产业，新装备也不能少。”

辽源

地处长白山区向松辽平原过渡带

装备名气闯出来

走进辽源市冰雪运动服装产业园，东北袜业园织袜有限公司的2000平方米冰雪袜生产车间里，机器轰鸣，各类纱线目不暇接。过去的两年间，从这里外销的冰雪袜累计超过10万双。

辽源市，地处长白山区向松辽平原过渡带，轻工业基础深厚。2021年年初，辽源市政府穿针引线，推动东北袜业园与国家体育总局冬季运动管理中心建立合作。通过这次合作，企业看到了广阔的市场前景，市场也验证了企业的生产能力，由此，辽源市冰雪装备的研发生产基础更为扎实。

“这滑雪服设计起来不容易，要考虑运动中的人体曲线，既贴合又不能紧绷。”走进兴黉制衣有限公司，研发室内，经理谢利军打开滑雪服设计图，有月牙、椭圆等七八种形状，大小各异，“这些图案拼起来，才是一件滑雪服。腋下要收紧，用椭圆形布料。保温层、防水薄膜等一般要缝4层……”

科学合理的设计，离不开企业自身不断提高研发能力，也离不开相关政府部门的帮助。近年来，辽源市鼓励冰雪装备企业研发创新，推动科企合作，同时为相关企业提供财税等政策支持。“在政府部门组织的冰雪服装产业研讨会等会议上，专家与我们现场沟通方案设计、产品定位和发展前景，帮我们打开了新思路。”谢利军告诉记者。

研发之外，生产硬件也要跟上。走进兴黉制衣的生产车间，电脑录入图纸，机器码齐布料，刀头旋转，裁剪缝合，智能又高效。2022年，兴黉制衣陆续购入360度模板机、自动车床、缝合机等设备。谢利军说：“最近刚接了份外地订单，500件滑雪服，不到一周就完工了！”

这个雪季，包括兴黉制衣在内的辽源多家服装企业，已合计销售滑雪服超2万套、滑雪防护手套4000副；辽源市汽车改装公司自主研发生产的滑雪板打蜡车，也已投入使用……截至目前，当地冰雪装备企业从业人员达2300余人；2022年，冰雪类产品销售额超过2900万元。

随着产业快速发展、迭代升级，辽源市持续加大支持力度。2022年，当地制定出台加快冰雪装备产业基地建设规划，提出结合城市实际，重点发展冰雪运动器材、冰雪运动服装等产业，成立冰雪装备产业发展基金、规划保障土地等资源要素、编制招商地图目录，谋划实施东北袜业园冰雪系列产品等15个重点产业项目。

前不久，谢利军收到当地工信部门信息，邀请企业参加一场冰雪装备展会，由政府对接保障，提供免费展台。摸着滑雪服样品，他欣喜地告诉记者：“听说省内外好多企业都会参加。我们既要去展示产品，更要了解行业前沿趋势，将来打造出自己的滑雪服品牌，把咱辽源冰雪装备的名气闯出来。”

松原

查干湖国家级自然保护区大部分位于其境内

旅游服务更精细

旭日东升，茫茫冰面铺了一层金色，壮丽非凡。一声号子响起，冬捕开始，定点凿冰，挂钩走线，2000米长的大网，缓缓入水。

“冰面滑，拖着脚走，不容易摔。”热心渔工边忙活，边转头提醒游客。来自甘肃的游客袁文立告诉记者：“早就想来查干湖看冬捕，这次终于如愿了，真是名不虚传。”

查干湖国家级自然保护区，大部分位于松原市境内。辽阔湖面，冰封百里，冬捕期为每年12月到次年2月，渔猎习俗延续千年，造就了当地独特的冰雪旅游资源。

冰面上，5匹大马绕着绞盘行进，手腕粗的缆绳渐渐绷直。袁文立兴奋地边拍照边问：“这是在干啥？”“网太大，靠绳子带动，调整冰下位置。”渔把头辛继龙解释。人拉马拽，时至今日，查干湖冬捕依旧保持着传统特色，不靠任何现代机械。

打出的鱼，直接放在冰面冷冻保鲜。“刚出水的，叫‘软条子’，直接吃特别鲜。冻个半天一天，鱼就很硬了，适合快递邮寄。”出了冰面，步行几分钟，便有家农家乐，老板曲三妹正在给游客介绍。选鱼烹饪，开火起灶，放酱贴饼子，不一会儿，温暖的小屋里香气扑鼻。

“现在，咱这儿既卖熟鱼，也卖生鱼。根据客人需求，我们研制出煮鱼料包，让游客回家后也能炖出查干湖的味道。”如今，曲三妹一天可以卖出200多条鱼。在查干湖周边，类似的农家乐已经超过60家。

“留住冬捕传统，这是咱的特色。要吸引游客来，配套服务必须更精细。”查干湖开发区工作人员毕重明说。2021年，承载住宿、娱乐等旅游附属功能的查干湖生态小镇投入运营。这个雪季，开发区在冰面增设滑冰车、冰湖冬钓、冰上龙舟等项目。冬捕节开幕当天，查干湖景区接待游客5万人次。这个冬季，截至目前，景区累计接待游客超14万人次，实现旅游综合收入1.2亿元。

喝碗鱼汤，暖暖身子，“晚上在这儿住一宿，明天去附近转转，听说还有不少冰雪游艺项目。”袁文立早有规划。

发挥查干湖辐射带动作用，松原市在观冬捕、品全鱼等传统旅游业态体验的基础上，打造冰雪乐园等体验区域，开展冰上研学、渔猎体验等18项冬季活动。今年元旦假期，松原市接待国内游客12.62万人次，实现国内旅游收入7417万元。

下午3点，收网早已结束，辛继龙仍在忙活，胖头、白鲢、鲤鱼……冰面上密密麻麻铺着几万尾鱼，渔工们将鱼搬上运输车。“这一网鱼不少，今年是个好年景！”辛继龙说。

本期统筹：白之羽

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 10 版）

(责编：牛镛、白宇)

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