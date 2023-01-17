本报广州1月16日电 （记者李刚）广州数据交易所携手联通（广东）产业互联网有限公司、广东南方财经控股有限公司、广州交易集团有限公司、北京百度网讯科技有限公司等9家数据商，日前联合发布80余项行业数据指数，涵盖财经金融、能源电力、交通旅游、智慧城市、船运船舶、医药健康、知识产权、公共资源、农业水产、人力管理等10个行业。

广东省政府副秘书长、广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞介绍，广州数据交易所以行业数据指数发布为契机，深挖数据要素价值，在推动政企数据双向流通、培育数据要素市场、增强数据要素配置能力和促进数据要素价值转化等方面形成了一批创新理念和实践成果。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 10 版）

(责编：牛镛、白宇)

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