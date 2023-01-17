本报记者 汪文正

商海春作（新华社发）

2023年个人所得税专项附加扣除信息填报开始了！不少人发现，除了和往年一样填报专项附加扣除之外，“个人所得税”APP增加了“个人养老金扣除信息管理”功能，纳税人导入个人养老金扣除信息，就可在个税预扣预缴或汇算清缴阶段进行税前扣除。

开通个人养老金账户并进行缴存、投资、领取等，能省多少税？我们一起算算这笔账。

缴存当年抵扣个税基数，每年最高12000元

个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。这种“政府政策支持”，很大程度体现在税收优惠政策上。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，税收优惠政策是第三支柱个人养老金计划发展的第一动力，在个人养老金的个税递延模式下，“国家让渡了当期税收收入，将个税征收推迟到几十年之后账户持有人退休时再补缴，目的是激励国民建立个人养老金。”

税惠支持首先体现在缴存阶段。财政部、国家税务总局明确，个人所得税政策对个人养老金实施递延纳税优惠，在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照每年12000元的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除。

中国养老金融50人论坛副秘书长孙博分析，针对缴存个人养老金实施的个人所得税优惠支持政策，“可以理解为在赡养老人等个税专项附加扣除外，增加了个人养老金扣除项，额度是每年12000元。只不过，这项扣除资金必须进入专门的账户进行养老投资，直到退休才能领取。”

在北京市一家国企工作的方琳年收入30余万元，对比是否参加个人养老金的两种个税缴纳情况，她算了一笔账：“按照年薪30万元计算，不算专项附加扣除，扣除6万元起征点、6万元社保公积金，缴税基数就是18万元，乘以20%的适用税率，再减去速算扣除数16920元，我全年应缴个税19080元。”

方琳发现，如果自己每月缴存1000元个人养老金、用足每年12000元限额，基数在进行税前扣除后就降至16.8万元，这时全年应缴纳个税为16680元，“算下来，如果顶格缴费参与个人养老金，我每年就可节税2400元，这还仅仅是缴存环节的优惠，没有算上投资和领取环节。”方琳说。

这一水平不是在缴存环节享受税惠的“天花板”。据了解，居民参与个人养老金，最高每年可节税5400元。专家分析，相关税收优惠政策对于中高收入人群吸引力较大。按照中国现行的个人所得税制，计算应纳税额时采取七级超额累进税率，居民收入越高，参与个人养老金节税的效果就越好：例如，当居民适用最高一级个税税率即45%时，税前在综合所得扣除12000元后，应纳税额比不参与个人养老金的情形减省5400元。

领取时缴税税率较低，单独按3%计征

递延征税模式下，缴费和收益环节暂不征收个人所得税，将纳税义务递延至养老金实际领取环节，降低投保人当期税务负担。

在领取环节，税收优惠力度也不小。财政部、税务总局明确，个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税。

这个“3%”是什么水平？对比个人税收递延型商业养老保险试点时的老政策看，此前对个人领取商业养老金征税，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个税，最终领取环节的实际税负为7.5%。北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，将领取个人养老金收入的实际税负由7.5%降为3%，以“真金白银”提高了群众的受惠程度。

虽然3%的税率不高，但不少居民有疑问：个人养老金在缴存环节享受了税收优惠，但领取时还要缴税，这样“一来一回”还划算吗？

专家指出，领取时税率定在3%，提高了个人养老金对月收入在5000元至8000元（即年收入介于60000元至96000元）之间人群的吸引力。

据了解，全年综合所得略高于60000元起征点的人群，缴纳个税适用税率为3%，与个人养老金领取时税率相等。业内人士分析，这部分人群将当期部分收入放入个人养老金账户，未来领取时按3%的税率递延纳税，仅从税负上看属于“不赚不赔”，但综合考虑到投资收益等因素，仍然值得参与。

“当期个税税率为3%的人，参加与不参加个人养老金的税收效果是一样的。但个人养老金可投的专属养老金融产品具有费率优惠，参加仍有好处。比如个人养老金可投的公募基金，管理费和托管费直接打了五折，且不收销售服务费、豁免申购费和部分赎回费。”孙博说。

同时，对于月收入高于8000元（年收入高于96000元）的人群而言，参加个人养老金、享受税收优惠则是“稳赚不赔”。

30岁的余海波参加工作5年，每年到手收入10万余元。“年轻人刚性支出比较多，收入勉强够花，原本没想参加‘第三支柱’养老保险。但仔细看了手机银行的产品介绍，还是决定参与，即使不顶格交，也算个人理财的一步闲棋。”

余海波介绍，自己的收入水平适用个税税率为10%，“我准备第一年往个人养老金账户放够12000元，退休领取时，即使要做递延纳税，10%与3%之间也有7个百分点的税率差，我仍可节税840元。假如我每年都能顶格放12000元，连续缴存30年，就能享受25200元的税收惠差。此外，我还能从个人养老金账户的理财产品中获取长期投资收益，这个年化收益率很可能也比3%高，即使考虑通胀也不亏。”

不过，有专家指出，参加个人养老金享受税惠并非对所有人群都划算。由于个人养老金在领取时不并入综合所得、单独按3%的税率计税，也就不受个税起征点影响。对全年综合所得低于个税起征点的居民而言，目前并不适合投资个人养老金。

启动首月超1000万人开户，税惠政策“磁力”强

在个人养老金快速“铺开”过程中，税收优惠向不同年龄段和收入水平的人群释放了强劲“磁力”。

年过五旬的上海市民沈桐收入较高，第一时间开通了账户。沈桐发现，顶格缴纳个人养老金后，仅缴存阶段就能享受每年4000余元的节税，“领取时个税税率3%，等同于现行超额累进税制下最低一档税率，同样很划算。”

据了解，个人养老金制度已在全国36个先行城市（地区）实施，凡是在先行城市建立基本养老保险关系的劳动者，都可以参加个人养老金制度。人社部发布的数据显示，个人养老金去年11月25日启动实施后第一个月，就迎来超1000万人开通账户，开端总体良好。

“通过实施个税优惠政策，引导和鼓励居民参与其中，有利于提高居民的自我保障意识，也有利于发展养老保险第三支柱，推动建设多层次、多支柱养老保险体系。”李旭红说。

截至去年底，包括国有银行、股份制银行和城商行在内的23家银行已开通个人养老金业务。记者发现，相关银行大多已在手机银行APP详细介绍了个人养老金相关税惠政策，用户在线上完成开户后即可购买相关理财产品。

不少银行结合税惠支持等配套政策，为客户提供针对性服务。

宁波银行有关负责人介绍，作为可开办个人养老金业务的5家城商行之一，宁波银行将以家庭为单位向客户提供养老规划服务，并为企业单位规划渠道专案，结合个人养老金政策，为渠道客户提供综合服务方案。

总体看，税收优惠体现在个人养老金缴存、投资、领取的全过程中。

“在现行制度设计下，税惠政策不仅体现在缴存、领取这两个环节，在投资环节也有体现。”沈桐分析，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税，对有能力、有意愿进行长期投资的人很具吸引力，“封闭管理、灵活缴存，没有当期压力。本金加上投资收益，积少成多，能够为老年生活增加不少保障。参加工作年头久的，现在开户也不迟！”

如果在个人养老金缴存金额较少、投资收益很高，是否会出现领取时税负增加的情况？

孙博表示，测算表明不存在此类情况，“若个人所得税当期缴纳而非递延纳税，看似只对本金征税，但纳税部分本可产生同样高的收益，因此当期缴税实际上暗含了对未来收益预征税。”

(责编：白宇、牛镛)

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