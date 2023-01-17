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2022年我国完成国土绿化超1亿亩（新数据 新看点）

2023年01月17日08:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月16日电  （记者顾仲阳、寇江泽）记者从近日召开的全国林业和草原工作视频会议上获悉：2022年我国完成造林5745万亩、种草改良4821万亩、治理沙化石漠化土地2771万亩，实现了1亿亩的国土绿化目标。

　　据介绍，造林绿化任务首次实现带位置上报、带图斑下达，推进造林、种草改良、防沙治沙、退耕还林还草、油茶种植等任务落地上图。2022年，山西、甘肃、内蒙古、湖南、广东、广西、江西等7个省份人工造林均超过100万亩。我国组织实施林草区域性系统治理项目51个，启动实施第二批国土绿化试点示范项目20个，林草植被总碳储量达114.43亿吨，年碳汇量12.8亿吨。

　　此外，2022年全国林业产业总产值实现8.04万亿元，林产品进出口贸易额实现1883亿美元，全年完成油茶种植200万亩、改造400万亩，茶油年产量有望突破100万吨。

　　2023年，国家林草局将科学开展大规模国土绿化行动，保证每年1亿亩、林草各一半、新造林不低于2000万亩的目标，合理确定国土绿化空间规模，新增绿化空间力争不低于2亿亩。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月17日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)
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