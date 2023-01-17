本报记者 陈伟光 贺林平

中央经济工作会议提出了2023年经济工作的重点任务，作出了一系列重大部署。作为经济总量第一大省，广东如何坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，在现代化建设新征程中开好局起好步？记者采访了广东省委副书记、省长王伟中。

切实担负起稳定宏观经济大盘的政治责任

记者：中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。广东如何认识在稳增长、稳预期中的重要责任？近来一系列稳经济“组合拳”收到了哪些成效？

王伟中：习近平总书记2020年10月在广东考察时强调，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌。广东经济总量、市场主体总量、就业总量均占全国的1/10，外贸进出口占全国的1/5，在全国经济发展大局中肩负着重要的使命任务。我们深刻认识到，广东必须切实担负起稳定宏观经济大盘的政治责任，以广东经济之“进”更好支撑全国经济之“稳”，为全国经济发展大局作出广东努力、广东贡献。

2022年，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，广东以超常决心、超常措施攻坚克难，预计全年地区生产总值增长2%左右，成绩殊为不易。我们坚持顶压前行、积极主动作为，率先出台两批214项稳经济具体举措；推动环北部湾广东水资源配置工程、廉江核电一期、陆丰核电5号机组、深江高铁、狮子洋通道等重大项目开工建设，总投资约100亿欧元的巴斯夫（广东）一体化基地项目全面建设、首套装置投产；首届粤港澳大湾区全球招商大会达成项目853个、投资总额2.5万亿元，充分证明海内外投资者对广东营商环境高度认可、对广东发展前景长期看好。

我们加大对实体经济的支持力度，及时出台“金融支持实体经济25条”“支持中小企业和个体工商户25条”等系列助企惠企政策，全年退税减税缓税降费达4656亿元，力度历年最大。实施产业链供应链韧性提升行动，推动1万家企业“小升规”、超过9000家工业企业开展技改，工业经济顶住了冲击，展现出强大的产业韧性和发展实力。市场主体总量突破1600万户、去年净增超100万户，进入世界500强企业达17家。城镇新增就业132万人、超额完成国家下达的110万人就业任务。

预计2022年，全省地区生产总值达12.8万亿元，五年跨过3个万亿元级台阶、年均增长5%，连续34年居全国首位。这样的成绩，是全省干部群众在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，牢记嘱托、感恩奋进、团结一心拼出来、干出来的。

坚持制造业当家，推动高质量发展

记者：中央经济工作会议强调，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。在今年经济工作中，广东将如何推动高质量发展？

王伟中：我们必须把高质量发展作为现代化建设的首要任务和总抓手，以生动实践充分彰显中国式现代化的光明前景。省委、省政府将制定出台关于高质量发展的政策文件，与时俱进研究拿出高质量发展的新举措新办法，形成切实可行的政策措施、工作抓手、行动方案，努力在高质量发展上闯出一条新路来。

具体来说，要纵深推进粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设，高水平建设横琴、前海、南沙三大平台，打造引领高质量发展动力源。对接香港“北部都会区”发展策略、澳门“1+4”适度多元发展策略，深入实施“湾区通”工程，携手港澳建设世界级湾区。

要加快建设现代化产业体系，聚焦产业发展方向，推动各类资源要素向制造业倾斜投放，加快发展壮大20个产业集群，推动现代服务业同先进制造业深度融合，发展壮大数字经济，打造多支柱的现代化产业体系。

要加快构建全过程创新生态链，强化科技创新对高质量发展的支撑作用。提升创新竞争力、创新引领力，深入实施基础研究十年“卓粤”计划，完善“政府+企业+社会”多元长期稳定投入机制，打造重要的原始创新策源地。提升创新硬实力，探索新型举国体制“广东路径”。提升创新驱动力、创新支撑力，完善高校、科研机构成果产业化机制，推动“科技—产业—金融”良性循环。提升创新源动力，健全“一把手抓人才第一资源”机制，打造全球一流科技创新人才向往集聚地。

广东是制造业大省，全省规上工业企业达6.7万家，预计2022年规上工业增加值达3.9万亿元左右。广东以制造业起家，也必将依靠制造业当家赢得未来，在新的高度挺起广东现代化建设的产业“脊梁”。

我们将大力实施制造业当家“一把手”工程，提质壮大现有8个万亿元级产业集群，做强支柱产业；推动超高清视频显示、生物医药与健康、新能源等产业成为新的万亿元级产业集群，做大新兴产业、塑造未来产业。建立优质企业梯度培育体系，打造世界一流企业群。建设一批引领型产业集聚区、支撑型产业园区和“万亩千亿”大平台。

着力提升产业链供应链韧性和安全水平，加快补齐集成电路、工业母机等产业链关键环节，实施龙头企业保链稳链工程、汽车零部件产业强链工程。今年我们将大抓工业投资，推动9000家左右重点企业开展技术改造，推动5000家规上工业企业数字化转型。

民营经济是支撑广东经济发展的主力军。我们将坚持“两个毫不动摇”，研究出台推动民营经济发展的意见，支持中小微企业和个体工商户发展，积极为民营企业解难题、办实事，全面构建亲清政商关系，让民营企业信心满满，植根广东、投资广东。

开放不止步，更好融入新发展格局

记者：中央经济工作会议提出，要更好统筹国内循环和国际循环。接下来，广东如何推进高水平对外开放，服务和融入新发展格局？

王伟中：对外开放是广东的鲜明特色和突出优势。习近平总书记要求广东“以更大魄力、在更高起点上推进改革开放”。近年来，广东抢抓多重国家战略叠加的重大机遇，2022年全省外贸进出口总额8.3万亿元，创历史新高，五年实际利用外资超过8000亿元，广东“两个重要窗口”作用充分彰显。

新时代新征程，广东将坚持开放不止步、向开放要活力，努力将开放的大门越开越大。打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，深度参与共建“一带一路”，着力塑造开放型经济新优势。

加快推进贸易强省建设。培育引进一批贸易总部型企业、跨境电商龙头企业、现代商贸流通领军企业，新打造一批千亿元级、万亿元级出口产业集群，巩固拓展美欧、日韩、东南亚等多元化国际市场。推进大宗商品、电子元器件、飞机、汽车、农副产品、中高端消费品六大进口基地，组建全牌照大宗商品进出口公司，加快补齐进口短板。

广东有3000多万海外侨胞。我们将扎实做好新时代“侨”的文章，持续深入推进“文化引侨、平台联侨、政策惠侨、经济聚侨”系列工作，加快建设汕头华侨经济文化合作试验区。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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