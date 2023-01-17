本报评论部

乡村建设不仅要塑形，更要铸魂；不仅要“富口袋”，更要“富脑袋”

建设宜居宜业和美乡村是一项长期任务、系统工程，必须稳扎稳打、久久为功，一件接着一件办、一年接着一年干

过去，村内鸡鸭遍地走，草堆、粪堆随处可见，环境脏乱差；如今，道路干净整洁，家家户户都有一个规整的小菜园，畜禽也都是圈养。走进云南省宣威市东山镇三乐村，一幅山清水秀、村美人和的画卷映入眼帘。当地因地制宜推进农村绿化、美化工程，还依托村规民约、评比等村民自治办法，让村民主动参与和美乡村建设。小村庄折射大变化。生态美起来，环境靓起来，乡韵浓起来，一个个山清水秀、文明和谐、宜居宜业、欣欣向荣的美丽村庄正渐次出现在中国大地上，农业强、农村美、农民富的目标不断实现。

中国要美，农村必须美。我们全面建设社会主义现代化国家，既要建设繁华的城市，也要建设繁荣的农村；既要理顺“城”这一边，更要顾好“乡”这一头。在党的二十大报告中，习近平总书记强调“全面推进乡村振兴”，明确“建设宜居宜业和美乡村”。在前不久举行的中央农村工作会议上，习近平总书记指出：“农村现代化是建设农业强国的内在要求和必要条件，建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义。”

乡村发展是历史命题，也是时代课题。党的十八大以来，从打赢脱贫攻坚战，到实施乡村振兴战略，十年接续奋斗，神州大地上演山乡巨变。也要看到，与快速推进的工业化、城镇化相比，农业农村发展步伐还跟不上，城乡发展不平衡、乡村发展不充分仍是社会主要矛盾的集中体现。习近平总书记深刻指出：“没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。”在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中，不能把农村落下、不能让农民掉队。未来，即便是城镇化率达到70%以上，也还将有数亿人生活在农村。我们要一体推进农业现代化和农村现代化，坚持不懈推进宜居宜业和美乡村建设，持续提高农村生活质量、缩小城乡发展差距，把广袤乡村建设成为广大农民乐享现代生活的幸福家园。

深入推进厕所革命，农村人居环境明显改善；普及自来水，解决农村人口饮水安全问题；建好农村路，让农村地区“人畅其行、货畅其流”；改善农村医疗条件，逐步实现“小病不出村，大病不出县”……近年来，各地区各部门聚焦农民群众急难愁盼问题，持续改善农村生产生活条件，乡村面貌焕然一新。同时，我国农村基础设施和公共服务体系还不健全，部分领域还存在一些突出短板和薄弱环节，与农民群众日益增长的美好生活需要相比还有不小差距。着眼未来，要瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，组织实施好乡村建设行动，特别是要加快防疫、养老、教育、医疗等方面的公共服务设施建设，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。

乡村建设不仅要塑形，更要铸魂；不仅要“富口袋”，更要“富脑袋”。建设宜居宜业和美乡村，需要在加强“硬件”建设的同时，更加注重在滋润人心、德化人心、凝聚人心的“软件”上下功夫。安徽凤阳县小岗村成立“美德银行”，为村民发放善行美德积分“存折”，推进移风易俗；江苏宿迁市宿城区新时代文明实践中心根据群众需求制定清单，组织志愿者“按单下菜”，为乡亲们送去文化“大餐”；湖南江华瑶族自治县探索推行“乡村振兴月例会”，引导群众把“村里事”当成“自己事”，让大家真正成为乡村振兴主体……各地通过创新实践，帮助越来越多农民群众改了旧习惯、提了精气神，推动乡村善治水平显著提升。这启示我们，要进一步加强和改进乡村治理，加强农村精神文明建设，在实现“物”的现代化的同时，实现“人”的现代化、乡村治理体系和治理能力的现代化，推动乡村实现由表及里、形神兼备的全面提升。

建设宜居宜业和美乡村，意义重大，任务艰巨。从基础设施基本完备，到公共服务普惠可及；从广大农民富裕富足，到人与自然和谐共生；从治理有序充满活力，到优秀传统文化繁荣发展……其目标任务是全方位、多层次的，涉及农村生产生活生态各个方面。这也意味着，建设宜居宜业和美乡村是一项长期任务、系统工程，必须稳扎稳打、久久为功，一件接着一件办、一年接着一年干，不可一蹴而就、急于求成。与此同时，我国农村地域辽阔，十里不同风，百里不同俗，要立足资源禀赋，因地制宜、分类推进，打造各具特色的现代版“富春山居图”。乡村建设为农民而建，尊重农民意愿、体现农民需求，才能真正把好事办好、实事办实，让农民群众在全面推进乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。

农村是一片大有可为的土地，蕴藏着勃勃生机，孕育着无限希望。新时代催人奋进，新征程重任在肩。咬定青山不放松，矢志奋斗、苦干实干，采取更有力的举措，汇聚更强大的力量，努力绘就宜居宜业和美乡村新画卷，我们一定能让希望的田野充满活力，让广大农民过上更加幸福美好的生活。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经