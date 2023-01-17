原标题：“要建好，更要管好、用好”——高标准农田建设观察

高标准农田建设是全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国的重要举措。中央农村工作会议强调，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。

记者调研发现，近年来，各地高标准农田建设不断推进，昔日零碎小田地、冬闲田，逐渐呈现“田成方、林成网、渠相连、路相通”的高产田、增收田，高标准农田绘就了农业发展好“丰”景。

“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”

1月6日，在江西省德兴市新营街道高标准农田建设施工现场，几台挖掘机正来回穿梭作业，平整土地，加固田埂，一块块“小田”逐渐变成“大田”，“碎田”变成“整田”。德兴市农业农村局农田办主任朱华锋告诉记者，2022年德兴市高标准农田建设任务4万亩，项目总投资1.2亿元。

当前，正值冬季农田水利基础设施建设的黄金期。记者了解到，多地正抢抓有利时机，加快实施高标准农田建设，推动农业产业基础设施提档升级。

在江西省赣州市信丰县嘉定镇竹仔岭村，200多亩耕地的高标准农田建设正在加紧推进。“这片田属于100多户人家，以前都是碎田块，大型农机也进不了地。如今田都被平整了，耕作效率更高。等高标准农田建设好了，农业用水也会更方便。”村民胡福生对记者说。

在山东省，2022年已提前完成665万亩建设任务。目前，山东省已累计建成高标准农田7456.7万亩。

高标准农田是土地平整、集中连片、设施完善、土壤肥沃、生态良好，抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产农田。数据显示，2022年全国已建成1亿亩高标准农田，19.18亿亩耕地超过一半是高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能。从区域分布看，13个粮食主产省份共建成高标准农田7.07亿亩，占全国建成面积的70.7%。

2022年底召开的中央农村工作会议强调，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。农业农村部部长唐仁健近日在接受记者采访时表示，2023年要继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩。

“农业生产条件显著改善”

寒冬腊月，山东省邹平市明集镇成片的农田里小麦正在越冬。农田里每隔几十米就有一眼机井，大型指针式喷灌机静静等待着来年的春灌。它以抽水泵为圆心，以300米为半径，将麦田机井里的水通过小水管喷洒出来。

谈起高标准农田建设带来的变化，当地种粮大户刘水波很感慨。“咱这地，旱能浇涝能排，种地越来越省心了。植保有专业公司，无人机有导航，晚上也能作业。”刘水波说，自动浇灌小麦地，2000亩地只需5天就全部浇灌完毕，平均浇一亩地成本不到20元，比传统浇灌方式大幅节省人力和经济成本。

“高标准农田和相关配套基础设施建设让田间管理和收获更加便捷，间接提高了粮食产量。”黑龙江省宝清县农业农村局副局长张强对记者说，高标准农田建成后平均水稻每亩可增产约60公斤，大豆每亩可增产约40公斤，玉米每亩可增产约120公斤，农民每亩地可增收一二百元。

“建成后的高标准农田农业生产条件显著改善，耕地质量、产出能力等明显提高，粮食综合生产能力大幅度提升。”农业农村部农村经济研究中心副研究员郭军说，建成后的高标准农田平均耕地质量可提高约1个等级，亩均粮食产能增加10%至20%。

高标准农田建成后农业生产条件显著改善，抗灾减灾能力也明显提升。郭军表示，特别是近年来，在极端天气多发频发，旱涝灾害严重的情况下，高标准农田在确保重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产方面发挥了重要支撑保障作用。据统计，2010年至2021年，我国农作物年受灾面积年均递减9%。

“建后管护要做好”

探索“田长制”“井长制”、电力设施管护改革等管护新路径，健全农田设施管护长效机制……记者获悉，为管护好高标准农田，山东全省县、乡、村三级管护责任人超4.2万人次，开展了建成高标准农田项目拉网式排查。

“高标准农田要建好，还要管好、用好。”郭军表示，长期以来高标准农田建设分散管理、投入不足，导致存在重建设、轻管理现象。各级政府财力有限，难以落实管护资金，由此进一步导致部分地区管护主体、管护责任落实难。

2022年，山东省高标准农田建设亩均财政投资由1500元提高到1950元，鼓励金融、社会资本参与高标准农田建设；广州等地在落实适当财政补贴的基础上，通过村集体经济收益等多渠道筹措建后管护资金；成都将探索社会化和专业化相结合的管护模式，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益……记者了解到，近年来，各地着力强化高标准农田建后管护，明确责任要求，保障资金渠道，逐步建立健全长效管护机制，确保“建成一亩、管好一亩、见效一亩”。

“未来，要按照权责明晰、运行有效的原则，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。在有条件的地方进一步探索开展高标准农田工程设施灾毁保险。”郭军说。

农业农村部近日出台的《关于推进高标准农田改造提升的指导意见》也提出，要完善高标准农田建后管护制度，明确地方各级政府相关责任，各地要建立农田建设项目管护经费合理保障机制，因地制宜探索创新管护模式。

根据意见，通过改造提升，农田基础设施和耕地地力水平要进一步提高，工程设施使用年限进一步延长，真正达到高标准，构建更高水平、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础，为农业农村现代化提供有力支撑。（记者 汪子旭 熊家林 邵琨 孙晓宇）

(责编：赵竹青、陈键)

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