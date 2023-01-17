原标题：我国核环保领域实现多项突破

我国首座高放废液玻璃固化工程实现安全稳定运行；国家首个民用集中处置场—龙和近地表处置场建成投运；公海铁联运体系正式启动运行；成功揭榜首个系统外核退役治理工程；牵头成立IAEA全球第四个核与辐射应急能力建设中心；成功收购西班牙Nusim公司；国内首个最大碱渣治理工程—连云港碱渣治理项目完成规模化试验验证并启动工程建设；中核投资跻身央企水处理行业前十；工业退役及资源再生产业加速打造行业龙头；中核100号完成安全改造，通过项目验收……

中核环保成立以来，在多个领域实现了突破。近日，中核环保在京举办“五彩环保 核聚美好”五周年主题活动，中核集团董事、党组副书记王杰之表示，核环保是核安全的重要组成，中核环保要聚焦主责主业，坚定不移推动高质量转型发展，加快治理体系和治理能力现代化，以实际行动贯彻落实“三最一彻底”要求，筑牢核工业安全可持续发展的战略基石。

同时，要推动创新发展成为发展的第一动力，打造核环保原创技术“策源地”和现代产业链“链长”；要推动绿色发展成为新的增长点，围绕人民日益增长的美好生活需要布局新发展动能；要推动协调、开放、共享发展成为内生特点，构建平衡、协调的发展格局，尽快建立与核大国地位相衬的先进核环保产业体系。

“着力做强做优做大核环保产业。”王杰之表示，立足2035年建成具有国际竞争力的世界一流核环保企业的发展目标，中核环保要紧跟国家环保产业发展趋势，持续布局新兴环保产业，通过一大批战略性、引领性重大项目，不断提升自身实力，巩固行业龙头地位，实现发展壮大。

(责编：赵竹青、陈键)

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