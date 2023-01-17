原标题：时速350公里复兴号动车组刷新极寒运行纪录

16日，复兴号家族中最“抗冻”、最智能的成员——CR400BF-GZ型复兴号高寒智能动车组落户黑龙江，春运期间将首次在我国最北端高寒地区开行。这标志着时速350公里复兴号动车组再次刷新极寒运行纪录，中国高铁实现新突破。

与标准版复兴号动车组相比，高寒智能动车组更加耐低温、耐冰雪，在我国东北地区-40℃极寒环境下也能奔跑如常。动车组采用全新设计的设备舱侧部裙板，设置“高寒专属”滤网，能够有效防止冰雪通过滤网进入设备舱内部。列车水箱、污物箱等设备都穿上了厚厚的“棉衣”，并带有电伴热系统，天寒地冻依旧可以保持动车“活力”，保证旅客正常需求。

据中铁哈尔滨局集团公司动车组司机张洪磊介绍，“极寒环境下，动车组制动闸片与制动盘之间可能会造成冻结，影响正常运行，新型动车组增设夹钳防冻结功能，可以确保列车随时启动。”新型动车组首次批量使用自动化防冻结功能，在车辆静止时，每个车厢依次激活防冻结功能，确保制动系统安全可靠。

中铁哈尔滨局集团公司复兴号高寒智能动车组列车长陈永婷向记者介绍，新型动车组在设计上更加人性化，专门设置有无障碍车厢，车厢标识配有盲文，还配备了更宽阔的通过门、无障碍卫生间、轮椅存放区。车厢座椅增设USB充电口、可调节电动腿靠等功能。商务客室打造“一人一舱”私密空间，支持手机无线充电和投屏功能。同时，首次增设静音车厢，空调采用变频技术，温度调节更准确，噪音和能耗更小。（通讯员周晓舟 记者李丽云）

(责编：赵竹青、陈键)

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