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我国发明专利有效量位居世界第一

2023年01月17日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：我国发明专利有效量位居世界第一

　　16日，国新办就2022年知识产权相关工作情况举行发布会。记者从会上获悉，2022年全年我国授权发明专利79.8万件，实用新型专利280.4万件，外观设计专利72.1万件，受理PCT国际专利申请7.4万件。

　　截至2022年底，我国发明专利有效量为421.2万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量为328万件。国家知识产权局副局长胡文辉表示，我国是世界上首个国内发明专利有效量超300万件的国家，其中高价值发明专利拥有量达到132.4万件，同比增长24.2%，占发明专利有效量的比重超过四成。世界知识产权组织最新发布的《世界知识产权指标》报告也显示，我国发明专利有效量已经位居世界第一。

　　胡文辉介绍，截至2022年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达35.5万家，较上年增加5.7万家，拥有有效发明专利232.4万件，同比增长21.8%。其中高新技术企业、专精特新“小巨人”企业拥有有效发明专利151.2万件，占国内企业拥有总量的65.1%，较上年同期提高0.5个百分点，我国企业创新活力不断增强。

　　此外，数据表明数字领域技术创新日益活跃。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计，截至2022年底，我国信息技术管理、计算机技术等数字技术领域有效发明专利增长最快，分别同比增长59.6%和28.8%。2022年，我国数字经济核心产业发明专利授权量为32.5万件，同比增长17.9%，专利储备不断增强。（记者操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)
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