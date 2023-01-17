原标题：我国民机雷电防护适航验证关键技术及应用取得突破

记者从合肥工业大学获悉，历经近30年产学研用联合攻关，日前，由合肥航太电物理技术有限公司，合肥工业大学，中航通飞华南飞机工业有限公司，中国民用航空上海航空器适航审定中心以及相关业内专家完成的“民机雷电防护适航验证关键技术及应用”项目，突破了飞机雷电防护指标预测、综合防护等关键技术，发明了飞机部件-系统-全机雷电成套试验装置，建立了我国具有自主知识产权的飞机雷电防护技术体系。

雷电是当今世界最严重的十大自然灾害之一，给人民生命和财产安全带来了巨大威胁。飞机空中飞行导致飞机极易遭雷击，且严重威胁飞机飞行安全。雷电防护是确保飞机安全的重大关键技术，是飞机研制及适航验证的强制要求，但我国却长期空白。

我国飞机雷电防护长期空白，缺乏技术积累，导致飞机雷电防护无精确防护指标、无等效试验装置、无精细防护技术的“三无”难题，这给我国飞机雷电防护及适航验证带来了巨大挑战。

“项目发明了一种多电极临近雷击脉冲电场效应模拟方法、飞机整机雷电效应模拟方法，构建了复合材料结构多物理场雷击损伤仿真计算模型，建立了全机结构下的逐层分析建模仿真及燃油燃爆预测方法，解决了飞机雷电防护指标难获取的难题。”合肥航太电物理技术有限公司相关技术负责人表示，项目突破了飞机雷电防护成套试验验证装置及方法。国内首次提出了移动集成式全机雷电试验方法，发明了一种紧凑型冲击电压试验技术、雷电流试验中飞机雷达罩多向调节装置，研制了国内首套飞机部件-系统-全机雷电试验装置，雷电A波峰值达到200kA，波形畸变率小于5%，试验能力获欧美等国适航当局认可。

“项目创建了飞机全机精细化雷电综合防护技术体系。”该负责人说，项目还发明了一种消除油箱雷电B区引燃源的防护设计方法等，研制了系列重量轻、性能优的飞机雷电防护装备，解决了飞机结构、电子电气系统和燃油系统的雷电防护难题，实现了抗雷电1B区防护重量低至142 g/m2、燃油火花源阈值提高50%～150%，建立了独立自主的飞机雷电防护技术体系。

据悉，项目开展以来，先后完成了数十项飞行器雷电防护重点科研任务。目前，项目发明成果已应用于新舟60、ARJ21、C919、鲲龙600、MA700等民用飞机，支撑了中法合作EC175/Z15直升机及直11直升机等的研制，项目成果获得了中国民航局（CAAC）、美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）等国内外适航审定部门的认可。未来，具有广泛的推广应用价值。如新能源风机防雷、高铁线路防雷等。（记者 吴长锋）

(责编：赵竹青、陈键)

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