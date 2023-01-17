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韦布望远镜证实发现首颗系外行星

2023年01月17日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：韦布望远镜证实发现首颗系外行星

　　据美国国家航空航天局（NASA）网站报道，美国科学家首次借助韦布空间望远镜证实了一颗系外行星，这颗小型岩石行星名为LHS475b，直径几乎和地球相当，距地球约41光年，位于南极座。研究人员近日在美国天文学会的一次会议上提交了相关结果。

　　在仔细审查了NASA的凌星系外行星勘探卫星的目标后，研究人员使用韦布的近红外光谱仪证实了这颗行星的存在。

　　研究人员称，这颗系外行星不可能像土星的卫星土卫六一样，拥有一个厚厚的甲烷主导的大气层。但他们仍未排除纯二氧化碳大气层，因为100%的二氧化碳大气很难检测到，需要开展更精确的测量来区分纯二氧化碳大气层和无大气层。研究人员计划今年夏天对这颗系外行星进行再次观测，以便获取更多光谱数据。

　　韦布的数据显示，这颗行星的温度比地球高几百度，如果探测到云层，表明这颗星球可能更像金星，而金星拥有充满二氧化碳的大气层。

　　研究人员还证实，LHS475b的公转周期为2个地球日。尽管这颗行星与其主恒星（一颗红矮星）之间的距离小于太阳系中任何行星与太阳的距离，但这颗红矮星的温度不到太阳温度的一半，因此研究人员预测它可能拥有大气层。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)
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