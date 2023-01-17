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国家统计局：2022年国民经济顶住压力再上新台阶

2023年01月17日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布数据显示，2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。

初步核算，全年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。

全年粮食增产丰收，畜牧业生产稳定增长

全年全国粮食总产量68653万吨，比上年增加368万吨，增长0.5%。其中，夏粮产量14740万吨，增长1.0%；早稻产量2812万吨，增长0.4%；秋粮产量51100万吨，增长0.4%。分品种看，稻谷产量20849万吨，下降2.0%；小麦产量13772万吨，增长0.6%；玉米产量27720万吨，增长1.7%；大豆产量2028万吨，增长23.7%。油料产量3653万吨，增长1.1%。全年猪牛羊禽肉产量9227万吨，比上年增长3.8%；其中，猪肉产量5541万吨，增长4.6%；牛肉产量718万吨，增长3.0%；羊肉产量525万吨，增长2.0%；禽肉产量2443万吨，增长2.6%。牛奶产量3932万吨，增长6.8%；禽蛋产量3456万吨，增长1.4%。年末生猪存栏45256万头，增长0.7%；全年生猪出栏69995万头，增长4.3%。

工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业较快增长

全年全国规模以上工业增加值比上年增长3.6%。分三大门类看，采矿业增加值增长7.3%，制造业增长3.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.4%、5.6%，增速分别比规模以上工业快3.8、2.0个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.3%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业下降1.0%；私营企业增长2.9%。分产品看，新能源汽车、移动通信基站设备、工业控制计算机及系统产量分别增长97.5%、16.3%、15.0%。12月份，规模以上工业增加值同比增长1.3%，环比增长0.06%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额77180亿元，同比下降3.6%。

服务业保持恢复，现代服务业增势较好

全年服务业增加值同比增长2.3%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长9.1%、5.6%。12月份，服务业生产指数同比下降0.8%，降幅比上月收窄1.1个百分点。1-11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长3.9%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作企业营业收入分别增长8.3%、8.3%、8.1%。

市场销售规模基本稳定，基本生活类商品销售和网上零售增长较快

全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额380448亿元，下降0.3%；乡村消费品零售额59285亿元，与上年持平。按消费类型分，商品零售395792亿元，增长0.5%；餐饮收入43941亿元，下降6.3%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长8.7%、5.3%。全国网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。12月份，社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅比上月收窄4.1个百分点；环比下降0.14%。

固定资产投资平稳增长，高技术产业投资增势较好

全年全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%。分领域看，基础设施投资增长9.4%，制造业投资增长9.1%，房地产开发投资下降10.0%。全国商品房销售面积135837万平方米，下降24.3%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%。分产业看，第一产业投资增长0.2%，第二产业投资增长10.3%，第三产业投资增长3.0%。民间投资增长0.9%。高技术产业投资增长18.9%，快于全部投资13.8个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长22.2%、12.1%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长27.6%、27.2%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长26.4%、19.8%。社会领域投资增长10.9%，其中卫生、教育投资分别增长27.3%、5.4%。12月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.49%。

货物进出口较快增长，贸易结构持续优化

全年货物进出口总额420678亿元，比上年增长7.7%。其中，出口239654亿元，增长10.5%；进口181024亿元，增长4.3%。进出口相抵，贸易顺差58630亿元。一般贸易进出口增长11.5%，占进出口总额的比重为63.7%，比上年提高2.2个百分点。民营企业进出口增长12.9%，占进出口总额的比重为50.9%，比上年提高2.3个百分点。机电产品进出口增长2.5%，占进出口总额的比重为49.1%。12月份，货物进出口总额37713亿元，同比增长0.6%。其中，出口21607亿元，下降0.5%；进口16106亿元，增长2.2%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格涨幅回落

全年居民消费价格（CPI）比上年上涨2.0%。分类别看，食品烟酒价格上涨2.4%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨0.7%，生活用品及服务价格上涨1.2%，交通通信价格上涨5.2%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨0.6%，其他用品及服务价格上涨1.6%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.8%，粮食价格上涨2.8%，鲜菜价格上涨2.8%，鲜果价格上涨12.9%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.9%。12月份，居民消费价格同比上涨1.8%，环比持平。全年工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%；12月份同比下降0.7%，环比下降0.5%。全年工业生产者购进价格比上年上涨6.1%；12月份同比上涨0.3%，环比下降0.4%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率有所回落

全年城镇新增就业1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务。12月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.4%；外来户籍劳动力调查失业率为5.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.4%。16-24岁劳动力调查失业率为16.7%，比上月下降0.4个百分点；25-59岁劳动力调查失业率为4.8%，比上月下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为6.1%，比上月下降0.6个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.9小时。全年农民工总量29562万人，比上年增加311万人，增长1.1%。其中，本地农民工12372万人，增长2.4%；外出农民工17190万人，增长0.1%。农民工月均收入水平4615元，比上年增长4.1%。

居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇

全年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入49283元，比上年名义增长3.9%，扣除价格因素实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长4.2%。全国居民人均可支配收入中位数31370元，比上年名义增长4.7%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入8601元，中间偏下收入组19303元，中间收入组30598元，中间偏上收入组47397元，高收入组90116元。全年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素实际下降0.2%。

人口总量有所减少，城镇化率持续提高

年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）141175万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为6.77‰；死亡人口1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为-0.60‰。从性别构成看，男性人口72206万人，女性人口68969万人，总人口性别比为104.69（以女性为100）。从年龄构成看，16-59岁的劳动年龄人口87556万人，占全国人口的比重为62.0%；60岁及以上人口28004万人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20978万人，占全国人口的14.9%。从城乡构成看，城镇常住人口92071万人，比上年末增加646万人；乡村常住人口49104万人，减少731万人；城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为65.22%，比上年末提高0.50个百分点。

国家统计局局长康义指出，总的来看，2022年高效统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。同时也要看到，国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，着力稳增长、稳就业、稳物价，推动经济运行整体好转，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、高雷)
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