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海关总署：2022年海关立案侦办走私犯罪案件4509起

2023年01月17日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京1月17日电 （记者栗翘楚）记者今日从海关总署获悉，2022年，全国海关开展“国门利剑”“风雷”联合行动，深化全员打私，严厉打击重点涉税商品和洋垃圾、象牙等走私，综合整治“水客”、离岛免税“套代购”、粤港澳海上跨境等走私，全年立案侦办走私犯罪案件4509起，案值1210亿元，分别增长5.8％、25.6％。

海关总署相关负责人介绍，2023年，全国海关将继续保持打击走私高压态势，开展“国门利剑”“蓝天”“护卫”等专项行动，严厉打击重点地区、重点领域、重点商品走私，深化反走私综合治理，加强国际执法合作。

(责编：申佳平、高雷)
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