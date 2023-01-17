人民网北京1月17日电 （记者乔雪峰）记者从1月17日召开的2023年全国邮政管理工作会议获悉，党的十八大以来，国家邮政局推动行业规模、创新活力、服务能力、综合实力跃上新台阶，开启了新时代邮政强国建设的新征程，行业在服务国家重大战略、建设现代化经济体系、服务构建新发展格局等国家发展大局中的战略支撑作用进一步发挥。

我国建成世界规模最大的邮政快递网络

党的十八大以来，我国建成覆盖全国、深入乡村、通达全球的世界规模最大的邮政快递网络，快递业务量超千亿件、业务收入超万亿元，中国成为世界上最具活力的寄递市场，邮政快递已成为一张靓丽的中国名片。

企业实力显著增强，5家品牌企业实现年业务收入超千亿元，7家快递企业完成上市。科技持续赋能，网络加速下沉，绿色转型加快，市场扩大开放，服务显著提升，安全稳步发展，邮政快递在服务国家重大战略、抗疫保供、服务民生等方面发挥着重要作用。

快递网点实现乡镇全覆盖

深度对接国家相关规划和综合立体交通运输体系，高铁快递正在积极探索，航空快递运能不断增强，一批枢纽型邮件快件分拨中心投入运营，建成各类分拨中心近3000余个，持续建设全球性国际邮政快递枢纽集群。

全行业拥有各类营业网点43万处，实现“乡乡设所、村村通邮”，快递网点实现乡镇全覆盖，“快递进村”稳步推进，有力保障了党和国家政令畅通和人民群众用邮需求，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有力支撑。

快递业务量连续9年位居世界第一

邮政快递连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下，实现了生产和消费的高效衔接，为减少流通环节、提高物流效率、降低物流成本作出了巨大贡献。

党的十八大以来，快递服务能力显著提升，快递业务量连续9年位居世界第一，最高日处理能力超过7亿件，年人均快件量接近80件。

疫情防控期间，毫不放松做好行业疫情防控，果断处置涉疫事件，及时疏解积压邮件快件，推广使用无接触投递设施，全力保障党报党刊发行和快递服务网络、末端微循环畅通，有力有效服务了产业链供应链稳定，服务了疫情防控和民生保障。

人民群众用邮获得感、幸福感、安全感明显增强

十年来，邮政行业业务收入年均增长21%，年快递业务量增长18倍，行业吸纳就业400余万人，在做好“六稳”“六保”中贡献行业力量。

大力推动与农村电商融合发展，助力打赢脱贫攻坚战，服务乡村振兴。依托京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域交通连片成网优势，打造邮政快递促进区域协调发展新增长极。

邮政快递无处不在，已逐渐成为农特产品的直通车、制造业的流动仓库、商品流通的加速器和跨境电商的桥头堡，人民群众用邮获得感、幸福感、安全感明显增强。

服务国家高质量发展作用更加突显

科技创新驱动行业实现跨越式发展，“三智一码”加快推广，标准体系建设力度持续加大，无人仓、无人车、无人机等设施装备迅速应用，生产自动化、服务智能化、管理信息化水平不断提升。

快递员群体关心关爱和权益保障更加有力，行业从业人员素质能力显著提升，快递工程专业技术高级职称取得突破。邮政快递包装绿色转型深入推进。

邮政快递安全形势总体稳定，完成寄递渠道安全监管“绿盾”工程（一期）建设，有力保障党和国家重大活动期间寄递安全，十年来未发生较大以上安全生产责任事故。

在国际邮政舞台展现中国担当

成功举办万国邮政联盟电子商务时代跨境合作全球大会，发布《厦门倡议》。“一带一路”国际寄递网络加快形成，国际邮件互换局（交换站）已达72个，中欧班列运邮通达欧洲37个国家，快递企业服务网络覆盖80多个国家（地区）。

积极参与全球邮政治理，成功连任万国邮政联盟行政理事会和邮政经营理事会理事国，我国候选人首次当选并成功连任亚洲-太平洋邮政联盟秘书长，中国在邮政领域的国际话语权和影响力明显提升，助力中国方案、中国力量在构建人类命运共同体中发挥重要作用。

(责编：杨曦、高雷)

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