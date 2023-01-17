原标题：全球可持续灯塔工厂共13家，中国本土企业仅海尔1家

1月13日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”与“可持续灯塔工厂”名单，本次共新增18家“灯塔工厂”，3家“可持续灯塔工厂”。至此，全球共累计评选发布10批132家“灯塔工厂”，中国企业达到50家，占比超三分之一；累计评选发布4批13家“可持续灯塔工厂”。

从名单看，作为中国入选“灯塔工厂”最多的企业，海尔此次再新增一座——合肥海尔卡奥斯智控互联工厂，已达到6家，也是国内智能控制器行业首座灯塔工厂。而此次中国本土企业首度上榜的“可持续灯塔工厂”也花落海尔智家天津海尔洗衣机互联工厂。基于工业互联网平台卡奥斯COSMOPlat大规模定制模式的创新和数字化技术的支持，继去年海尔智家2家工厂同步入选“工业4.0.奖”后，又一次2家工厂同步斩获全球权威奖项。

从2018年代表中国本土企业入选全球首批“灯塔工厂”，到2023年再次代表中国本土企业入选“可持续灯塔工厂”，海尔代表的不仅仅是中国家电企业在全球的领先制造水平，更是代表中国制造业成为“世界的灯塔”，为全球制造业可持续发展也提供了全新的科技创新思路。

科技赋能制造 打造“灯塔中的灯塔”

目前全球评选出的“灯塔工厂”都是“世界上最先进的工厂”，“可持续灯塔工厂”又是在灯塔工厂中评选出，可以说是“灯塔中的灯塔”。它强调的不仅是最先进，还要具备生态发展的可持续性。

“可持续灯塔工厂”自2021年9月开始首批评选发布，至今已公布4批，它由WEF海外专家组按照全球工业4.0的制造标准和要求进行评审，并由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选。它是目前为止全球范围内对应用工业4.0技术在工厂及供应链上实现能源高效利用及生态可持续性的优秀表率企业的最高表彰。它考量的不是工厂及供应链单纯的硬件升级带来的双碳效应，而是先进技术推动生态可持续发展带来的直接的、巨大的效果影响。

“可持续灯塔工厂”说明了灯塔组织如何通过务实、有效和着眼于未来的可持续性努力为环境管理设定标准。通过良好的治理结构，承诺并执行减少能源消耗、水影响、碳排放和废物产生的措施是生态可持续性的核心。

本批评选出的3家分别来自巴西Flex、中国海尔和德国西门子，主要涉及电子、家用电器、电子电器等领域。其中，作为中国本土企业入选的天津海尔洗衣机互联工厂早在2020年就开始围绕“双碳”进行探索实践。此次，专家在天津海尔洗衣机互联工厂入选评语中写到：“为了在能源成本上升的背景下提高经营韧性和减少碳排放，海尔采用了大数据和人工智能技术， 打造了一个设备电力负荷模型，部署了旨在优化能耗的生产调度程序，将能源消耗降低了35%，将温室气体排放量降低了36%”。

谁能代表中国制造业的“世界灯塔”

在保障生产的同时降低能耗，实现可持续发展，是全球制造业长久以来面临的重要难题之一。如今，海尔智家通过数字化转型，不仅在智能制造领域完成了质的飞跃，在可持续发展方面也实现了全球引领，这对于国内制造企业来说，极具借鉴意义。

随着智能制造模式的不断复制推广，“高端制造、低碳转型”的制造体系，在海尔智家随处可见。天津海尔洗衣机互联工厂作为全球洗衣机行业首家端到端“灯塔工厂”、中国本土首家“可持续灯塔工厂”，不仅实现了更精准识别用户需求下的快速研发、更柔性的兼容波轮和滚筒混流生产模式等；同时，基于工厂节能减排措施，能源消耗下降35%，温室气体减少36%，水消耗下降54%，废料减少59%，成为中国家电行业首个绿色工厂。

以用电节能为例，基于设备稳态电流大数据分析，天津海尔洗衣机互联工厂实现了精细化节能管理。注塑车间作为工厂高耗能关键区域，由于缺乏精细化的用能数据分析，导致整个区域能源利用率较低。对此，工厂通过设备用电参数的秒级采集及大数据分析，构建稳态电流模型，精准识别设备无效耗能、自动分析、预警，智能匹配设备工艺参数的最优节能方案，实现单台设备能耗降低48%、废耗减少61%。

在经济高质量发展的长期目标之下，制造业转型升级与可持续发展缺一不可。如今，海尔智家不仅实现了冰、洗、空、热4大产业5座“灯塔工厂”的全覆盖，还坐拥中国本土“可持续灯塔工厂”，通过数字化布局，为中国万千企业的高质量发展开辟新路径。同时，中国本土企业上榜“可持续灯塔工厂”，实现对标智能制造水平全球领先的工业4.0样板工厂，也印证着“中国智造”正迈向新高度，成为“世界的灯塔”。

(责编：曹淼、李源)

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