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工信部：2022年电信业务收入1.58万亿元 新兴业务贡献率超六成

2023年01月21日06:21 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京1月20日电 (记者 刘育英)中国工业和信息化部20日发布的2022年通信业统计公报显示，2022年中国电信业务收入延续较快增长态势，呈现趋势向好、结构优化、动能增强的发展特点。

　　经初步核算，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元(人民币，下同)，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。

　　在电信业务中，新兴业务增收作用不断增强，以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长32.4%，拉动电信业务收入增长5.1个百分点，对电信业务收入增长贡献率达64.2%。以移动数据流量、宽带接入、语音、短信为主的传统业务仍发挥稳定器作用，收入比上年增长1.7%，在电信业务收入中占66.8%，拉动电信业务收入增长1.2个百分点。

　　中国的移动电话用户总数达到16.83亿户，普及率为每百人119.2部。其中，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%。截至2022年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，比移动电话用户数高1.61亿户。

　　统计还显示，电信业综合服务价格持续下降。中小微企业宽带和专线平均资费较上年下降超10%，面向脱贫户、老年人、残疾人等特殊群体实施精准降费，不断降低社会生活生产总成本、助力企业数字化发展。(完)

(责编：牛镛、曹昆)
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