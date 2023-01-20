人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞、李彤）“太感谢了，在我们医药物资吃紧的时候，人民网围绕民生所需，为虞城县捐赠了数台氢氧气雾化机。这饱含了对虞城群众的关心，让我们感受到了团结的力量和社会的温暖。”19日，在收到海潓美医疗科技有限公司（以下简称“潓美医疗”）通过人民网“防疫互助平台”寄来的氢氧气雾化机后，河南省商丘市虞城县政府有关部门负责人表示，“我们将尽快按照县里实际情况进行分配，让设备在最需要的地方发挥更大的作用。”

潓美医疗捐赠的氢氧气雾化机。

临近春节，返乡人员增多，农村疫情防控是重点。由于农村地区医疗资源相对薄弱，农村留守老人和儿童等脆弱人群较多，疫情防控迎来新的挑战。

为助力农村地区疫情防控，人民网发起了“农村防疫公益行动”，推出人民网“防疫互助平台”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群，提供防疫相关的公益支持。

自平台推出以来，为广大群众搭建了近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台，一些爱心企业来电咨询，表示愿意提供力所能及的帮助。其中，潓美医疗主动参与人民网“农村防疫公益行动”，向河南省商丘市虞城县、四川省甘孜州德格县、西藏自治区山南市浪卡子县、内蒙古自治区兴安盟科右中旗、山西省顺平县、河北省承德市滦平县捐赠了50台、总价299万元的氢氧气雾化机，均已经通过快递发出。

潓美医疗总裁林信涌介绍，氢氧气雾化机主要通过电解效应雾化水份中氢气和氧气，在每分钟产生的三公升气体中产生66.66%氢气和33.33%氧气。

“农牧地区的医疗资源基础较为薄弱，是疫情防控和医疗服务保障的重点地区，能够出一份力，积极承担社会责任，尽己所能帮助更多的人，尤其是农村地区，这与我们的初心是一致的。”林信涌说。

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(责编：申佳平、章斐然)

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