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广州建筑工人——

工地过年，为城市建设添砖加瓦（新春走基层）

本报记者  罗艾桦
2023年01月21日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　“开吃啦，大家千万不要客气！”农历腊月二十七中午，才和工友们逛完春意盎然的花市，赵才俊又被项目总监潘世富拉到工地饭堂吃团圆饭。对着一大桌热气腾腾的丰盛菜肴，老潘告诉赵才俊和工友们，今年春节大家选择不回家，公司一定让工友们在广州过好年。

　　赵才俊今年31岁，来自贵州威宁。作为一名经验丰富的搭架工，3年前他就跟着几名老乡进入中建三局工作，3个月前又来到中建铁投广州（黄埔）威创智慧园项目工地。该项目投资近6亿元，建筑面积约9.8万平方米，去年就已完成二号楼及地下室结构封顶，今年将全力冲刺竣工交付。项目建成后，将用于发展新一代信息技术产业，最终将打造成集研发、设计、试生产、检测、制造、销售、产业服务于一体的全链条产业园区。

　　赵才俊告诉记者，之前他曾想回老家过年。最近，他总听到周围的人在谈论“以广东经济之‘进’，更好支撑全国经济之‘稳’”“坚持产业第一、先进制造业立市不动摇”。赵才俊思考之后，主动跟班组表示，今年春节不走了。陈仁学、张林兵等十几名工友也纷纷表示，今年就留在广州过年，“新的一年，要更加努力，苦干实干。”

　　公司党委和工会及时给所有留守的工人送上暖心“大礼包”：领年货、逛花市、包饺子、吃大餐……同时请来广州隔山书画院的书画家，为大家写“福”字、作春联、画红棉、题山水。

　　“公司很暖心，我们更有干劲了！”赵才俊笑着说，很幸运能够调来广州参与这个项目，广州这些年来一直对口帮扶他的家乡，对于广州的山山水水，他打心底觉得亲切。“新的一年，我会更加努力做好自己的工作，为广州的现代化建设添砖加瓦。”赶着去上班的赵才俊说。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月21日 05 版）

(责编：孙红丽、陈键)
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