活力中国 温暖春运（新时代画卷）
2023年01月21日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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来自四川省自贡市富顺县的农民工搭乘专车返家。
春节，中国人一年中最重要的节日。春运，世界最大规模的周期性人口迁徙。
春运年年有，今年不一般。随着疫情防控进入新阶段，跨区域人员流动加速，三年来累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放。据初步研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%，呈快速恢复攀升态势。 春节，中国人一年中最重要的节日。春运，世界最大规模的周期性人口迁徙。
坐高铁、乘飞机、搭客车、自驾游，选择多种多样；航线加班、班列加开、便捷换乘、公交地铁延长运营时间，保障支撑有力；扫码进站、无纸出行、智能乘车，举措便民利民……四通八达的交通路网、细致周到的服务保障，为百姓出行提供了舒适便利的条件，令人们满怀着期盼的心情，欢度春节假期。
春运期间，为让亿万旅客既“走得了”又“走得好”，各地区各部门和交通战线广大职工勤勤恳恳坚守岗位，努力打造平安春运、健康春运、便捷春运、舒畅春运，让春运释放出浓浓暖意。
“今天的中国，是充满生机活力的中国。”2023年春运，刻录流动中国的旺盛活力，映射经济回暖的可喜势头，也预示着中国发展的广阔前景。新一年，让我们同舟共济、众志成城，撸起袖子加油干。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标！
（本报记者 刘志强）
《 人民日报 》（ 2023年01月21日 06 版）
(责编：孙红丽、陈键)
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