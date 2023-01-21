本报记者 张士英 本报通讯员 刘杨

原标题：回家路上的“绿色通道”

【春运进行时】

“车票帮着买，出站有人接，真是太方便了。”1月17日，新年临近，正是务工人员返乡高峰，从浙江乘坐K49次旅客列车回到黑龙江省齐齐哈尔的杨士香夫妇，在车站青年志愿者引导下，出站就直接上了大巴。

家住齐齐哈尔市甘南县乡下的杨士香和丈夫董宇曾是建档立卡的贫困户。近年来，在甘南县政府鼓励下，当地大批农民结伴到南方省份务工，杨士香两口子也加入其中。以往甘南县不通火车，外出打工多有不便。“以前得先坐大客再倒三轮，提前一天走，在齐齐哈尔住一晚才能坐上火车。”舍不得住旅店，夫妻俩经常是在车站候车室坐着睡一晚。

2017年，中国铁路哈尔滨局集团有限公司与地方政府和公交企业协商，在甘南、阿荣旗、查哈阳等不通火车区县，设立铁路“无轨站”，根据火车具体时刻，精准开行公路客车，为旅客打造从区县到火车站购票、候车、出行一体化绿色通道。“无轨站”还根据返乡旅客集中车次，组织开行回程公路客车，使返乡旅客下了火车上汽车，便捷返乡。

公铁联运、无缝对接的铁路“无轨站”服务深受百姓欢迎，最多时开行了16个方向28个班次对接铁路不同车次的专线直通公路客车，极大方便了相对偏僻地区百姓和外出务工的往返旅程。“俺俩省吃俭用，一年能拿回来10多万元，不但摘掉了贫困户的帽子，还盖起了新房。”杨士香笑着说。

同样高兴的还有家住甘南县兴十四镇兴武村的农民姜宏。“我在宁波打工，爱人和孩子在家种地。过年回来，多买点儿年货，一家人高高兴兴过个年。”姜宏连续6年通过铁路“无轨站”去南方务工。

在车站出站口，铁路青年志愿者不仅帮着把行李送到大巴车上，还为返乡务工人员送上福字和新春祝福。今年，针对务工返乡正值春运客流高峰时段，哈尔滨局集团公司还提供“跨局”服务，组织齐齐哈尔站提前调查返乡客流，协调南方兄弟车站在务工人员返乡购票和进站上给予帮助，让很多返乡务工旅客统一购票坐上同一趟列车和同一节车厢。

道路通畅了，钱包也鼓了。5年来，越来越多的人通过无轨站走出家乡。到2022年底，该铁路“无轨站”运送旅客已超过50万人次。

“过了正月十五就回宁波。今年我有个小目标，争取再多攒点钱，明年到县里买个楼房。”姜宏说。

(责编：孙红丽、陈键)

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