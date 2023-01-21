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新春走基层丨一趟普速列车上的归途故事

魏一骏
2023年01月21日08:19 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨一趟普速列车上的归途故事

　　从辛劳了一年的工地出发，花费近3小时乘坐数十站公交车，53岁的周小兰和丈夫王小明到达了宁波站——而这，只是他们春运返乡之旅的序曲。

　　登上K209次列车，他们将在次日凌晨4点半左右到达江西吉安站。出站后，要辗转从市到县再到镇，最后还要带着行李步行两公里多，才能回到离开一年的家。

　　K209次从宁波始发开了约3个小时，列车抵达杭州站，夜幕也逐渐降临。

　　1月18日傍晚，等待登上K209次列车的旅客在杭州站站台上排起长队。新华社记者江汉 摄

　　“能回到家就是最好的。”坐在热闹但不拥挤的车厢内，王小兰咧开了嘴。2022年，她和丈夫正月初三就从老家返回宁波，在建筑工地干活的他们，多年来足迹遍及山西、宁夏、上海、内蒙古多地。

　　“去年，两个人攒了近10万元钱，昨天刚放假，今天就赶着坐车回去。”王小兰转头看了看寡言的丈夫，笑着说，“不管一整年再怎么辛苦，一想到过年，一坐上车，心里都是开心的。”

　　老家江西永新县的孟大姐和丈夫在杭州萧山的印染厂工作。“今年回家的人多了，好不容易买到了票。”孟大姐说，回家的心情永远都是这么温暖熟悉。

　　“你放心，我带着孩子一切都顺利。”在4号车厢，卜慧芬拨通了丈夫的电话。今年春节，她要带着儿子女儿，从宁波站上车返回广东韶关娘家。

　　平日里，卜慧芬和丈夫在外打拼，陪孩子的时间不多。“出发前，我还在犹豫这么长的旅途，能不能照顾好两个孩子，但最终还是决定回去，回家的脚步是不可阻挡的。”她说。

　　车厢里，旅客坐得满满当当，有刷短视频的、看电子书的……列车长包勇来回巡查，检查大件行李摆放是否安全，并提醒旅客戴好口罩。

　　“国家铁路发展日新月异，高铁缩短了旅程的时间，但还有不少旅客选择更经济实惠的普速列车，我们必须坚持高标准，服务好每位旅客。”为了让春运之旅更加温馨，包勇和列车工作人员还给旅客送上春联和福字。

　　1月18日，K209次列车工作人员在车厢内向旅客赠送新春福字。新华社记者江汉 摄

　　18岁的廖炊铭和两个同学一起在余姚站上车，临近毕业，他们一同在一家企业实习。2023年，他希望能考个大专，到九江学习动画制作相关专业。“我到站是深夜，爸爸会来接我。”廖炊铭说。

　　一路准点，列车到达江西上饶站时，时间已近零点，不少旅客沉沉进入梦乡。子夜寒气更甚，毗邻的站台上，还有等待列车进站的旅客，口中呼出一团团白气。

　　发车信号传来，列车开动，启程驶向下一站。尽管廖炊铭下车时，天还未亮，但他知道，父亲会在出站口等他。

(责编：孙红丽、陈键)
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